Studenten-Freizeit-Bonus per E-Mail beantragen

Der Studenten-Freizeit-Bonus der Stadt Senftenberg sichert Studierenden der BTU Cottbus-Senftenberg Gutscheine im Gesamtwert von 100 Euro.

follow link »Beantragen können ihn alle Studierenden, die ihren Hauptwohnsitz in Senftenberg anmelden beziehungsweise bereits angemeldet haben. Ein Antrag ist einmal im Jahr möglich«, informiert Stadtsprecher Henry Doll.

Gets the best professional http://www.qotec.com/george-smith-phd-thesis/s at the most affordable rates done by the experts at Book Writing Inc. Our book writing services aim to Aufgrund der aktuellen Pandemiesituation könne die Antragstellung in diesem Jahr komplett per E-Mail erfolgen. Der Versand der Gutscheinhefte erfolge dann per Post. »Auch wenn aktuell viele der im Gutscheinheft vertretenen kulturellen oder sportlichen Angebote wegen Corona nicht genutzt werden können, lohnt sich die Antragstellung in jedem Fall, denn der Studenten-Freizeit-Bonus gilt ein ganzes Jahr«, betont Henry Doll.

Beantragt werden könne der Studenten-Freizeit-Bonus im Mai beim Sachgebiet Melde- und Personenstandswesen (Einwohnermeldeamt) der Stadt Senftenberg. Die E-Mailadresse lautet: EMA@senftenberg.de