Richtige Hardware zum Lernen

Jenny, Schülerin der Klasse 7a der Oberschule »Am Wehlenteich«, ist glücklich. Lauchhammers Bürgermeister Roland Pohlenz übergab der Schülerin kürzlich ihren Leih-Laptop. Jenny lebt mit ihrer Mutti und weiteren drei Geschwistern in Lauchhammer. Die Familie hat Anspruch auf eine Förderung nach Schulsozialfond und kann damit ein Leihgerät erhalten.

Durch die Corona-Pandemie mussten Lerninhalte erstmals allein im Home-Schooling erarbeitet werden. Doch ohne die notwendigen technischen Voraussetzungen ist diese Unterrichtsform nicht für alle Kinder und Jugendlichen umsetzbar. Im Rahmen des DigitalPakt Schule wurde deshalb vom Bund ein Sonderprogramm in Höhe von 500 Millionen Euro zur Sofortausstattung mit Computertechnik von benachteiligten Schüler initiiert. Die Benutzung der Leih-Laptops ist vertraglich geregelt und steht den Schülern nur während des Distanz- bzw. Wechselunterrichts zur Verfügung. Nach Wiedereinführung des Präsenzunterrichtes werden die Laptops gesamtschulisch genutzt.

Bürgermeister Pohlenz wünschte Jenny viel Spaß beim Home-Schooling mit ihrem Leih-Laptop und bedankte sich bei allen Lehrkräften für ihre Geduld, Nervenstärke und Einsatzbereitschaft in dieser außergewöhnlichen Zeit.

Alle 916 Schulen in Brandenburg erhalten zusätzliches Geld zur Beschaffung weiterer digitaler Endgeräte. »Mit diesen Geräten soll der digitale Unterricht von zu Hause unterstützt werden, der pandemiebedingt immer mal wieder nötig werden wird«, so der Landtagsabgeordnete Wolfgang Roick.