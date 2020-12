Ohne Musik wird es still

best site for students in USA, Australia, UK, Singapore and many more countries. Students can grab this opportunity at the reasonable price Eric Schönbeck ist 19 Jahre alt, lebt in Lübbenau und ist derzeit Schüler am OSZ Lübben. Seit knapp einem Jahr legt er unter dem Namen »VNICXRN« (ausgesprochen Unicorn) auf. Zunächst gab er sein Können auf Hauspartys, später auf den Internetplattformen Soundcloud und Youtube preis.

Sein größter Erfolg wäre ein Auftritt auf dem diesjährigen Festival »Sputnik« gewesen. Leider wurde jenes aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt. Der 19-Jährige, dessen großer Traum das Auflegen vor großem Publikum auf einem Festival ist, wird schon seit einiger Zeit von der AWO Jugendarbeit/ Jugendsozialarbeit unterstützt.

So war es kaum verwunderlich, dass er bereits während des ersten Lockdown in einem Livestream mit

Jugendarbeiterin Karolin Holz interagierte. Nun nach über sechs Monaten, einigen DJ Kontakten und Auftritten, wurde es wieder Zeit und die AWO Jugendarbeit/ Jugendsozialarbeit aus Lübbenau sowie DJ

»VNICXRN« planten erneut eine musikalische Session.

Am 27. November gab der junge Musiker Einblick in seine Musik und spielte einen Instagram-Livestream, in dem die Beats nur so donnerten. Als Location wurden Räumlichkeiten der AWO »Touristenstation« in der Dammstraße gewählt und von dort aus per Livestream das Wochenende virtuell eingeläutet.

Wer mehr über den DJ erfahren möchte, findet diesen unter »VNICXRN« beispielsweise auf Plattformen

wie Instagram, Facebook, Soundcloud oder Youtube.