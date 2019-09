Neuer Kanzler an der BTU

Alfred Funk ist nach Anhörung des Senates von der amtierenden Präsidentin Prof. Christiane Hipp - so wie es die Grundordnung vorsieht – zum Kanzler der BTU bestellt worden. Für Christiane Hipp kommt mit Herrn Alfred Funk eine erfahrene Persönlichkeit auf dem Gebiet des Wissenschaftsmanagements an die BTU: „Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Herrn Funk, der die Leitung der Universitätsverwaltung für die kommenden sechs Jahre übernehmen wird.“

Reizvolle Aufgabe

Der 1964 in Düsseldorf geborene Alfred Funk bringt viel Erfahrung aus unterschiedlichen Hochschulen mit ihren vielfältigen Strukturen mit. Für ihn beginnt mit dem Umzug nach Cottbus eine neue Lebensphase: „Ich freue mich sehr auf meine verantwortungsvolle Aufgabe an der BTU. Die anstehenden Aufgaben einer neu entstehenden Wissenschaftslandschaft im Kontext des Strukturwandels mitgestalten zu können, sehe ich als eine äußerst reizvolle Aufgabe.“

Verschiedene Hochschulen kennengelernt

Alfred Funk studierte Rechtswissenschaften, Politische Wissenschaften, Geschichte und Philosophie an verschiedenen deutschen Hochschulen. Zudem hörte er auch in Straßburg Vorlesungen und hat nach seinem ersten juristischen Staatsexamen in Erlangen am Landgericht Nancy als Rechtsreferendar gearbeitet. An der Universität Nürnberg legte er sein sein zweites juristisches Staatsexamen ab. Beruflich war er an vier verschiedenen Hochschulen tätig.

Verheiratet und zwei Kinder

Zu Beginn seiner Karriere war er fünf Jahre als Justiziar an der Universität Paderborn tätig. Als Kanzler wirkte er an drei weiteren Hochschulen, zunächst an der FH Westküste, anschließend acht Jahre an der Universität Hohenheim in Stuttgart und zuletzt von 2012 bis 2017 an der Universität Luxemburg, wo er als Mitglied des Rektorates für Personal, Finanzen, Infrastruktur und Recht zuständig war. Alfred Funk ist verheiratet und hat zwei Kinder.

(PM/BTU Cottbus-Senftenberg)