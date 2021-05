Neue FÃ¼hrung fÃ¼r das Klinikum Niederlausitz

http://www.taskforce-kunstfund.de/?spelling-activities-for-homework - Start working on your report now with qualified guidance presented by the service Get main recommendations as to how to get the Vaasen und Wallwiener führten die Geschäfte seit Januar 2020. Beide sind für das Beratungsunternehmen WMC Healthcare tätig, das Ende 2019 vom Gesellschafter Landkreis Oberspreewald-Lausitz zeitlich befristet mit der Umsetzung der wirtschaftlichen Sanierung der Häuser beauftragt wurde.

»Sie blicken auf eine anstrengende und turbulente Zeit in der Geschäftsführung zurück. Allen Herausforderungen zum Trotz ist es Ihnen gelungen, das Klinikum zu stabilisieren, es neu auszurichten, die Potenziale und Stärken des Hauses fortwährend aufzuzeigen und dadurch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern das Selbstvertrauen in das Haus zurückzubringen. Sie haben das Klinikum gemeinsam, auf Augenhöhe mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, für eine weitere positive Entwicklung gerüstet. Hierfür gilt Ihnen unser Dank«, wandte sich Heinze an die scheidenden Geschäftsführer.

Mit dem bevorstehenden Einstieg von Sana in das Klinikum Niederlausitz soll an das Erreichte angeknüpft werden. Die Übertragung von 51 Prozent der Gesellschafteranteile der Klinikum Niederlausitz GmbH an die Sana Kliniken AG und damit der Start von Sana als Mehrheitsgesellschafter des Klinikums Niederlausitz soll voraussichtlich bis Mitte des Jahres vollzogen sein.

Seit dem 1. Mai ist die vorübergehende Geschäftsführung der Klinikum Niederlausitz GmbH derweil auf Dr. Christian von Klitzing, Regionalgeschäftsführer der Sana Kliniken AG für die Region Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern, übergegangen. Einen entsprechenden Beschluss fasste die Gesellschafterversammlung des Klinikums Niederlausitz am 19. April 2021 auf Vorschlag des Aufsichtsrats.

Von Klitzing ist seit 2005 in verschiedenen Leitungspositionen für die Sana Kliniken AG tätig. Er vertrat die Gesellschaft gemeinsam mit dem Vorstandsvorsitzenden Dr. Jens Schick im Interessenbekundungsverfahren. Der studierte Wirtschaftsingenieur blickt seiner neuen Aufgabe im Klinikum Niederlausitz mit Vorfreude entgegen: »Mich hat im Klinikum Niederlausitz von der ersten Sekunde an begeistert, dass es bei den Mitarbeitern eine große Aufgeschlossenheit gibt, notwendige Veränderungen gemeinsam anzugehen. Mein Fokus liegt zunächst auf der Sicherstellung der medizinischen Versorgung in der Pandemie und auf der Integration beider Standorte in die Sana Kliniken. Ich freue mich auf den Start in einem Haus, das gut aufgestellt ist und viel Potential für die Zukunft bietet.«

Dr. von Klitzing wird im Rahmen eines Managementvertrages zwischen dem Landkreis Oberspreewald-Lausitz und der Sana Kliniken AG mit der Geschäftsführung beauftragt. Er wird nach dem Abschluss des Verfahrens die Integration des Klinikums Niederlausitz in die Sana-Gruppe weiter als Interimsgeschäftsführer umsetzen. Die Geschäftsführung steht bereits seit einigen Wochen im engen Austausch, so dass ein reibungsloser Übergang gewährleistet ist.