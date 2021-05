Neue Ã„rztliche Direktoren im Klinikum

Get a full access to easy and efficient tools letting you http://strandguide.dk/?cheap-essay-for-sale with only a couple of clicks. Choose from the list of secure payment options. Die Ärztlichen Direktoren seien als Teil der Klinikleitung des Klinikums Niederlausitz zuständig für übergreifende medizinische Aufgaben.

Dr. Thomas Buthut sei seit 2014 Chefarzt der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie im Krankenhaus Lauchhammer, Leiter des Instituts für Krankenhaushygiene im Klinikum Niederlausitz und gehöre der Antibiotic Stewardchip-Kommission des Hauses an. Dr. Buthut habe in der Corona-Pandemie entscheidend an Hygiene-, Test- und Impfstrategie des Klinikums Niederlausitz mitgewirkt. Auch dank seines Engagements betreibe das Krankenhaus in Senftenberg eine Impfstelle für den Landkreis Oberspreewald-Lausitz.

Mitglied der Corona-Einsatzleitung

Dr. Volkmar Hanisch leite seit 2019 das Zentrum für Innere- und Notfallmedizin, er ist Chefarzt des Zentrums für Intensiv- und Notfallmedizin und kommissarischer Chefarzt der Medizinischen Klinik I. Dr. Hanisch sei damit standortübergreifend eng eingebunden in die akut- und notfallmedizinische Patientenversorgung aller Fachabteilungen. In seinen Verantwortungsbereich gehöre auch die Behandlung der bislang über 650 Corona-Patienten des Klinikums Niederlausitz.

Beide Mediziner seien seit März 2020 festes Mitglied der Corona-Einsatzleitung des Klinikums Niederlausitz.

»Die Notfallmedizin und die interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen allen Fachabteilungen und dem ambulanten Sektor gewinnen zunehmend an Bedeutung. Ich freue mich sehr darauf, die darauf ausgerichtete medizinische Schwerpunktbildung des Klinikums Niederlausitz gemeinsam mit Dr. Buthut als Ärztlicher Direktor mitzugestalten«, äußert sich Dr. Hanisch zum Amtsantritt. »Wir werden nun gemeinsam mit dem Integrationsteam der Sana Kliniken die vor 15 Monaten begonnene Neuausrichtung der medizinischen Strategie des Klinikums Niederlausitz für eine zukunftsfähige gesundheitliche Versorgung fortsetzen und weiterentwickeln«, ergänzt Dr. Buthut.

Medizinische Portfolio weiter gestalten

»Ich freue mich darauf, mit den beiden Ärztlichen Direktoren das medizinische Portfolio des Klinikums Niederlausitz entsprechend der Bedürfnisse der Patienten in der Region weiter zu gestalten. Mit Dr. Buthut und Dr. Hanisch sind beide Standorte sowie die chirurgischen und die internistischen Fächer im Ärztlichen Direktorat vertreten. Beide sind im Haus aufgrund ihrer interdisziplinären Verantwortlichkeiten bereits in entscheidende Prozesse integriert«, begrüßt Klinikums-Geschäftsführer Dr. Christian von Klitzing die im April 2021 getroffene Entscheidung des Wechsels im Ärztlichen Direktorat.

Dr. Buthut und Dr. Hanisch üben das Amt des Ärztlichen Direktors nebenberuflich aus und werden als Chefärzte ihre Kliniken auch weiterhin leiten, heißt es.

Sie folgen im Rahmen eines turnusmäßigen Wechsels auf Prof. Reckhardt (Chefarzt Zentrum für Neurologie und Schmerzbehandlung) und Dr. Hartmut Husstedt (Chefarzt Institut für Radiologie und Neuroradiologie), die das Amt des Ärztlichen Direktors von August 2019 bis April 2021 innehatten.