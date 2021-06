Neu erÃ¶ffneter Quartierstreff in GroÃŸrÃ¤schen

pm/asl 01. Juni 2021 Artikel teilen





Neu eröffneter Quartierstreff in Großräschen

Großräschen. Im Juni 2020 hatte der Umbau der ehemaligen Sauna im Erdgeschoss des Sportfunktionsgebäudes zum Quartierstreff mit 160 Quadratmeter großem teilbarem Mehrzweckraum, Akustikdecke, Büros, Bürgerküche, Toiletten und Lagerflächen begonnen. Nun ist das Gebäude fertig und die Quartiersmanagerin Karin Krüger konnte ihr neues Büro beziehen.