Mit der Bahn an den See

Die Züge starten um 9.02 Uhr im Dresdner Hauptbahnhof und erreichen um 10.25 Uhr den Bahnhof Senftenberg. Die Rückfahrt startet dort um 16.15 Uhr und trifft um 17.46 Uhr in Dresden ein. Am 20. Juli 2019 gelten aufgrund von Bauarbeiten der DB Netz AG veränderte Fahrzeiten. Auf der Strecke werden Triebwagen der Städtebahn Sachsen (RB 34) eingesetzt.

Auf der Seenlandbahn gilt der VVO-Tarif: Fahrgäste ab Dresden bis Senftenberg benötigen ein Ticket für den VVO-Verbundraum. Für einen Ausflug in Familie lohnt sich die Familientageskarte für 20 Euro, zu fünft empfiehlt sich die Kleingruppenkarte für 29,50 Euro. Fahrgäste ab Kamenz lösen eine Einzelfahrt für die Tarifzonen 30 (Kamenz) und 33 (Lauta). Das Sachsen-Ticket der Deutschen Bahn wird ebenfalls anerkannt. Die Tickets sind in allen Servicestellen, an Automaten sowie bei den Zugbegleitern erhältlich.

Maritimes Flair genießen

Die Badedecke kann man am Strand nach gut 20 Minuten Fußweg vom Bahnhof Senftenberg ausbreiten. Der Senftenberger See ist der ideale Badesee für Familien mit Kindern, weil hier nicht nur das Wasser lockt, sondern auch der feine Sand und Spielplätze. Seebrücke, Bootscharter, Liegeplätze, Restaurants und Cafés: Wer über den Senftenberger Stadthafen flaniert, fühlt sich wie am Meer.

Radfahrern bieten sich auf leichten Touren um die Seen unterschiedlicher Länge immer wieder spannende Ein- und Ausblicke. Die Wege sind breit, asphaltiert und überwiegend flach. Rundkurse führen um den Senftenberger See (18 km), Geierswalder See (16 km) oder Partwitzer See (21 km). Mieträder können in Bahnhofsnähe reserviert werden.

Vom Bergbaurevier zur Urlaubsregion

Ab 20. Juli 2019 werden an den Samstagen ab Bahnhof Senftenberg geführte Erlebnistouren durch das Lausitzer Seenland angeboten. Auf der „Phönix Spritztour“ erleben Gäste den Wandel vom Bergbaurevier zur Urlaubsregion von Land und vom Wasser aus. Gästeführer vermitteln während der Kleinbustour entlang der neuen Seen jede Menge Wissenswertes. Am Geierswalder See gehen die Gäste an Bord des Solarkatamarans AquaPhönix und unternehmen eine Schifffahrt bis zum Stadthafen Senftenberg. Die „Phönix Spritztour“ ist für 39 Euro pro Person im Voraus buchbar.

Hintergrund

Auf Initiative von Harry Habel, Bürgermeister der Stadt Bernsdorf und mit Unterstützung vom Freistaat Sachsen, Landkreis Bautzen und Verkehrsverbund-Oberelbe (VVO) kann die Bahnstrecke zwischen Kamenz und Senftenberg saisonal wieder in Betrieb genommen werden. Bereits 2014 bis 2016 rollte der historische Triebwagen der Ostsächsischen Eisenbahnfreunde e.V. als Seenlandbahn von Dresden ins Lausitzer Seenland. 2020 soll die Seenlandbahn in sächsischen Sommerferien sowohl samstags als auch sonntags fahren.

Ausflugstipps und Informationen zu den buchbaren Erlebnistouren gibt es unter www.seenlandbahn.de. Informationen zu Fahrplan und Tarif gibt es unter www.vvo-online.de.

(PM/Tourismusverband Lausitzer Seenland e.V.)