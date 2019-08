Mehr als 14.000 Badegäste im Calauer Freibad

Damit ist es zwar nicht gelungen, die Rekord-Marke von über 21.000 Besuchern aus dem Vorjahr zu knacken. Doch unzufrieden ist Badleiter Jörg Labes keinesfalls.

„Wir hatten in diesem Sommer ja vor allem Ende Juli und Anfang bis Mitte August eine eher schwache Wetterphase, in der die Temperaturen vergleichsweise gering waren. Das schlägt sich natürlich in den Gästezahlen nieder, denn letztes Jahr hatten wir quasi die ganze Saison über mehr als 30 Grad“, sagt Badleiter Jörg Labes.

Und dennoch gab es auch in der sich dem Ende neigenden Saison Rekordwerte, was die Besucherzahlen angeht. „Dabei wurde die Formel ’Je höher die Temperaturen umso mehr Gäste‘ einmal mehr bestätigt“, erklärt Labes und verweist auf die Rekordtage im Juni. So wurden am 25. Juni, am 26. Juni und am 30. Juni jeweils weit über 600 Gäste am Tag im Bad gezählt – an jedem der Tage zeigte das Quecksilber zwischen 38 und 40 Grad Celsius an.

Störungsfreie Saison

Ansonsten ist die Saison für Jörg Labes und sein Freibadteam weitestgehend störungsfrei verlaufen. So gab es bis auf ein paar Bienenstiche keine nennenswerten Vorfälle, man blieb unfallfrei. Ab Montag, den 2. September, dem ersten Schließtag, wird das mehr als 110 Jahre alte Erlebnisbad dann für den Winterschlaf vorbereitet.

„Wir lassen das Wasser ab und werden die technischen Anlagen winterfest machen. Außerdem werden in den Wintermonaten technische Arbeiten stattfinden, so dass wir pünktlich am 15. Mai 2020 in die neue Badesaison starten können“, erklärt der Badleiter.

Zuvor ist das Bad jedoch noch mal am sommerlichen Wochenende 31. August und 1. September für Besucher geöffnet.

Weitere Infos: www.calau.de/freibad