Mit einem Silvester-Spezial des „nB-Wunschkonzert“ will die neue Bühne Senftenberg am 31. Dezember jeweils um 16 und um 20 Uhr das Jahr 2020 ausklingen lassen. Das Ensemble lädt ein, es bei einem kurzweiligen Ritt durch die verschiedenen Musikstile, in immer neuen Kostümen, zu begleiten – diesmal unter dem Motto: Lieder meiner Neujahrswünsche. Einzureichen gilt es Duette samt dazu gehöriger Geschichte. Mit welchem Lieblingsduett lässt es sich am besten ins neue Jahr 2021 starten? Oder wird es ein Duett das 2020 ganz besonders gemacht hat? Ein musikalischer Gruß an Freund*innen und Verwandte zum Jahreswechsel? Oder doch die ganz großen Gefühle? Noch bis zum 15. November können Liedvorschläge samt dazugehöriger Geschichte an nb-wunschkonzert@theater-senftenberg.de oder als Nachricht an die Social-Media Kanäle (facebook/instagram) der neuen Bühne Senftenberg gesendet werden.

Unter der musikalischen Leitung von Benjamin Rietz und seiner vierköpfigen Band können die Zuschauer*innen dann an den beiden Silvestervorstellungen den eingegangenen Geschichten und Liedwünschen lauschen und die musikalischen Entdeckungen der B- und C-Varianten der eingegangenen Wunschlieder genießen. Als weiteres Highlight werden musikalische Gäste mit ihren persönlichen Hits den Abend bereichern.

Als Dankeschön für den eingesandten Song und die dazugehörige Geschichte bekommen alle, deren Vorschlag ausgewählt wurde, einen personalisierten Neujahrs-Videogruß von und mit einem*r Schauspieler*in des nB-Wunschkonzert- Ensembles.

Karten für die beiden Vorstellungen am 31. Dezember um 16 und 20 Uhr können aufgrund der aktuellen Situation nur an der Theaterkasse, unter 03573/ 801 286 oder via karten@theater-senftenberg.de vorreserviert werden.