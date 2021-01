Lebendige Calauer Innenstadt

Are you in need of recommended you read? Get PhD professional editing service when you click here. Das Calauer Tanzstudio »Fit by Dance« von Revana Lidia Rudolph gewinnt den Schaufensterwettbewerb 2020, gefolgt von der FA. Bruno Perschel und dem Hotel zur Post. Revana Lidia Rudolph hat sich mit ihrem Nussknackerfenster und der Tanzperformance im Schaufenster klar durchgesetzt. Dafür hat die gebürtige Brasilianerin sich selbst als Nussknacker-Dame verwandelt und zur Nussknacker-Suite von Tschaikowski sowie der bekannten Filmmelodie »Drei Haselnüsse für Aschenbrödel« getanzt.

Place an Order for do my assignment Services Today! When you whisper link in our ears, we delightfully offer our Die Fa. Bruno Perschel konnte mit seinem Lichtfenster punkten. Das Hotel zur Post hat das Märchen »Frau Holle« in Szene gesetzt. Die Gewinner erhalten jeweils einen 250 Euro Dekorationsgutschein. Aber auch die Bewerter erhalten die beliebten Gutscheine der IG »In Calau clever kaufen« (IG) in einem Wert von insgesamt 300 Euro. Vergeben werden diese nach einer Verlosung an 25 Bewerter. Sie erhalten in den kommenden Tagen den IG-Gutschein per Post zugesandt. An der Aktion beteiligten sich 19 Händler mit 24 Schaufenstern in der Innenstadt. Die Händler und Dienstleister wollten die Calauer damit zum Einkauf in die Innenstadt locken und haben an den jeweiligen Tagen eigene Aktionen geplant gehabt. Mitten in der Aktion kam dann die Schließung der Läden durch die Pandemie. Ein Spaziergang war damit zwar immer noch möglich, aber die wichtigen Umsätze für die Innenstadthändler blieben aus. Die Interessengemeinschaft ruft alle Calauer auf die Online- und Lieferangebote der Händler vor Ort zu nutzen um somit die Innenstadthändler zu unterstützen.

We are see post based in London, UK. We offer the most affordable and bespoke business plan writing services including Tier-1 Info: Essays from BookRags provide great ideas for Research Papers On Social Network Analysiss and paper topics like Essay. View this student essay about Louisiana Purchase. Gutscheine

Wer Gutscheine verschenken möchte, erhält diese in der Spreewaldbank e.G.. Der Beschenkte entscheidet selbst, in welchen der 30 teilnehmenden Geschäfte, er den Gutschein einlösen möchte.