Intrigen, Betrug und falsches Gold

Es brodelt in der Alchemistenküche, wenn Madame Johanne Eleonore Sophie von Klettenberg zum Festungsrundgang in Senftenberg lädt. Als zweite Frau des angeblichen Goldmachers Johann Hektor von Klettenberg, der als Amtshauptmann sogar den sächsischen Kurfürsten August den Starken hinters Licht führte, kann sie vom Leben auf der Festung im 18. Jahrhundert berichten. Am Montag, 12. Juli 2021 schlüpft Monika Auer im Museum Schloss und Festung Senftenberg wieder in die Rolle der historischen Hausherrin. Die Erlebnisführung startet um 16 Uhr. Insgesamt wird es fünf Termine für das besondere Programm in diesem Sommer geben. Diese finden alle 14 Tage montags um 16 Uhr am 26. Juli, 09. und 23. August, sowie am 06. September 2021 statt. Teilnehmer können sich an der Museumskasse oder unter Telefon: 03573-870 2400 anmelden.

Lebemann, Abenteuer und Glücksritter, Alchemist, Goldmacher und Scharlatan, Herzensbrecher und Hochstapler und natürlich Amtshauptmann in Senftenberg - Johan Hektor von Klettenberg war vieles und wer könnte besser von seinen Intrigen und Eskapaden berichten, als seine Gattin? Frau von Klettenberg nimmt ihre Gäste mit durch Kammern und Schlossgewölbe, berichtet dabei über die Stadt im 18. Jahrhundert und die Festung zu Zeiten August des Starken. Dem Kurfürsten hatte Klettenberg nämlich versprochen Gold zu machen. Im Labor des Alchemisten öffnet sich eine Welt zwischen Betrug, Magie und ernsthafter Wissenschaft. Frau von Klettenberg berichtet über die Machenschaften ihres Gatten und erzählt, wie er es zwar nicht schaffte, Gold herzustellen aber goldene Taler aus den Taschen armer Bauern und den Truhen reicher Adeliger zauberte.