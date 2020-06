Hoftheater und Abschied

»Wir werden am 15. August mit einem Hoftheater starten«, freut sich Intendant Manuel Soubeyrand. »Es gibt eine große Sehnsucht der Menschen nach Zusammensein und Draußensein«, wirbt er für das Hoftheater. Gezeigt wird ein Udo Lindenberg-Abend, der Dachbodenfund und das Wasserturmstück vom Fontane-Spektakel. Eine Premiere steht mit »Robin Hood meets Pinocchio« an, und angelehnt an die Hygienebestimmungen gibt es eine Inpro-Show die dem Theatersport entlehnt ist. Auch der Zuschauernachwuchs kommt nicht zu kurz, mit Angeboten aus den diversen Klassenzimmerstücken.

Die Stücke im Hoftheater werden in mehreren Durchgängen zu je 130 Zuschauern gezeigt. Aber vorher wird am 15. August öffentlich der neue Spielplan präsentiert. Zum großen Einheitswochenende, an dem in diesem Jahr 75 Jahre Kriegsende und 30 Jahre Vereinigung begangen wird, wird es in mehreren Stücken »Minispektakel« geben. »Über Deutschland denken. Denken über Deutschland. Deutschland überdenken.« – heißt es am 2., 3. und 4. Oktober an der neuen Bühne Senftenberg. Neben Heiner-Müller-Texte wird Fassbenders »Lola« und ein »Eiserner Vorhang« eine Rolle spielen.

Angekündigter Abschied

Neuigkeit gibt es auch in puncto Intendanz. Manuel Soubeyrand wird seinen Vertrag über die Spielzeit 2021/22 hinaus nicht verlängern: »Ich habe 45 Jahre Theaterarbeit hinter mir, davon 22 Jahre in leitender Position, das reicht«, stellt er klar. Da sein Vertragsende mit seinem 65. Geburtstag einhergeht, will er sich seinem Ruhestand widmen. »Ich kann mir aber durchaus vorstellen, freiberuflich Inszenierungen zu machen«, relativiert er seinen geplanten Ruhestand aber gleich. Dass sein Lebensmittelpunkt Senftenberg bleibt, ist nicht ausgeschlossen. Aber noch liegen in Senftenberg zwei Spielzeiten vor Manuel Soubeyrand.