FÃ¼r das Kinderhospiz gespendet

Für das Kinderhospiz gespendet

Schipkau. Die Spenden-Aktion der Neue Pößnitz-Apotheke im Zusammenhang mit der Ausgabe der Apotheken-Kalender erbrachte eine Rekordsumme von 969,32 Euro. Zusammen mit dem Beitrag der Neue Pößnitz-Apotheke von Apothekerin Sabine Kempa konnte ein Betrag von 1.200 Euro dem Johanniter Kinderhospiz »Pusteblume« in Burg/ Spreewald übergeben werden. Mit diesem Geld können für die schwerkranken Kindern therapeutische Spielsachen gekauft und ein kunst- und musiktherapeutisches Programm aufgebaut werden. Diese Spenden-Aktion wurde nun schon zum zehnten Mal in der Schipkauer Apotheke durchgeführt. Dabei werden die Kunden im Zusammenhang mit der Ausgabe der Apothekenkalender um eine kleine Spende für eine jährlich wechselnde regionale Einrichtung gebeten. So konnte etwa schon das Kindererlebniszentrum »Ökotanien«, der Kulturverein, das Hospiz Lauchhammer, die Jugendfeuerwehr oder die Bibliothek der Gemeinde bedacht werden. »Bei unseren Kunden kommt diese Aktion stets gut an und hat sich zu einer festen Größe entwickelt«, sagt Sabine Kempa.