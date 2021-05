Freiluftausstellung erÃ¶ffnet

Spires Online Tutoring We Have The Best read this articles Tell us what you need and we will find you experienced tutors today Message them, see their Die Stadt Lübbenau lädt offiziell zur Besichtigung der neuen Freiluftausstellung »30 Jahre Wiedervereinigung in Lübbenau« auf den Lübbenauer Kirchplatz ein. Mit insgesamt 20 Großflächenbannern gewährt die neue Ausstellung sowohl den hier lebenden Menschen als auch den Gästen einen ansprechenden Eindruck darüber, was sich in den vergangenen 30 Jahren im Hinblick auf den Stadtumbau und die Stadtentwicklung sowie die städtepartnerschaftlichen Beziehungen in der Spreewaldstadt alles ereignet hat.

Die Ausstellung stellt damit gezielt eine Fortführung und Ergänzung der seit letztem Jahr im Stadtgebiet als Stadtrundgang installierten Freiluftausstellung »30 Orte 30 Bilder« dar, welche bereits in den vergangenen Monaten von zahlreichen Bürgern großen Zuspruch erhalten hat.