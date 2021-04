Freie Fahrt fÃ¼r Fahrradfreunde

Nowadays many students look for a good Go Here. The paper writing market can offer you dozens if not hundreds of companies that specialize in Der Landkreis Oberspreewald-Lausitz erneuert im Rahmen des Projektes »Fernradwegemodernisierung« gegenwärtig Radwege im Stadtgebiet von Lauchhammer mit einer Gesamtlänge von 4,2 Kilometern. Ein Bereich des »Kohle-Wind-Wasser-Radweges« kann als erster wieder befahren werden, teilt Stadtsprecher Heiko Jahn mit. Der Radweg verbinde den Stadtteil Lauchhammer-West mit dem Ortsteil Grünewalde. Er beginne an der Plessaer Straße am Friedhof Lauchhammer-West und führe durch den Seewald bis nach Grünewalde.

Die Umleitungsstrecken der anderen zu modernisierenden Fernradwege können laut Jahn auf der Internetseite der Stadt Lauchhammer www.lauchhammer.de unter dem Reiter »Freizeit und Tourismus« eingesehen werden.

Die Stadtverordnetenversammlung Lauchhammer habe zudem auf ihrer vergangenen Sitzung am 24. März beschlossen, einen finanziellen Zusatzbedarf für diesen Radweg zu beantragen. »Zirka 1.000 Meter des Radweges im Bereich Grünewalde sollen asphaltiert werden«, informiert Heiko Jahn.

Die Modernisierungen an den anderen Fernradwegen sollen fortgeführt werden. »Wurzelaufbrüche werden beseitigt, der Asphalt wird abschnittsweise erneuert und beidseitig der Fahrbahn wird ein Wurzelschutz eingebracht. Die Arbeiten sollen bis Ende Mai 2021 abgeschlossen sein«, berichtet Jahn.

Das Projekt werde mit 90 prozentiger Förderung durch das Land Brandenburg realisiert. Bauausführende Firma sei die Richard Schulz Tiefbau GmbH Schwarzheide. Landkreisweit würden rund 70 Kilometer Radwege neu hergerichtet werden.