Die grÃ¼ne Lunge sauber halten

Zum gemeinschaftlichen Waldputzen trafen sich jetzt die Senftenberger Ortsgruppe der Fridays for Future-Bewegung und einige Unterstützer. Ort der Müllsammelaktion war das kommunale Waldstück zwischen Kaufland und der bft-Tankstelle. Die Idee dazu kam von Dörte Wegner, Inhaberin eines Brillenfachgeschäftes in Senftenberg: »Ich habe schon selbst auf dem Elsterdamm Müll gesammelt. Da kommt eine Menge zusammen«. Als sie von der letzten Aktion der Senftenberger Fridays for Future-Bewegung im WochenKurier las, entschied sie sich, Kontakt zur Ortsgruppe aufzunehmen. »Ich bekam zuerst eine E-Mail und dann haben wir in einer Videoschalte gemeinsam beschlossen, ein Projekt auf die Beine zu stellen«, erzählt Ladina Soubeyrand, Initiatorin und Leiterin der Senftenberger Ortsgruppe der Bewegung.

Mit Hilfe des ehemaligen Stadtverordneten und Unterstützer der Bewegung, Rainer Vogel, kam dann ein Kontakt zur Stadtverwaltung zustande, um einen geeigneten Ort für die Aktion zu finden. »Wir bekamen den Hinweis, dass sich ein kommunales Waldstück anbietet«, berichtet Rainer Vogel. Somit war die Stadt Senftenberg mit im Boot und stellt einen Container kostenfrei für die Müllsammlung zur Verfügung.

Für Ladina Soubeyrand war die Aktion und der Ort ein gutes Zeichen: »Wir brauchen auch in Senftenberg den Wald, er ist unsere grüne Lunge. Außerdem können wir zeigen, dass wir nicht nur global demonstrieren, sondern auch konkret regional mithelfen«, zeigt sich die 17-jährige Umweltschützerin begeistert.

Der Aktion folgten zirka 20 Mitstreiter. Sie zeigte, dass mit wenigen Mitteln effektiver Umweltschutz betrieben werden kann.

Wer mehr über die Fridays for Future-Ortsgruppe in Senftenberg erfahren möchte, kann sich per E-Mail unter senftenberg@fridaysforfuture.is melden.