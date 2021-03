Den Zusammenhalt stÃ¤rken

Best-UK-Dissertation.com is Urban Planning Phd Thesis Writing Services. We offers custom Dissertation On Domestic Violence for the students Zusammenhalten und gegenseitige Unterstützung ist besonders in schwierigen Zeiten wichtig. In diesem Sinne hat der Zweckverband Lausitzer Seenland Brandenburg eine gut gefüllte Spendenbox an das Niederlausitzer Netzwerk Gesunde Kinder übergeben. »Trotz der Pandemie gab es eine gute Spendenbereitschaft unserer Gäste«, freute sich der Verbandsvorsteher Detlev Wurzler.

So kamen allein aus der Spendenbox im Strandhotel Senftenberger See 72 Euro zusammen. »Wir möchten diesen Betrag auf 500 Euro aufrunden und danken dem Netzwerk, dass sie sich mit solchem Engagement für die Familien einsetzen«, so Wurzler.

Die Spendenboxen wurden in Kooperation zwischen dem Zweckverband LSB und dem Netzwerk Gesunde Kinder in allen Rezeptionen der Urlauberanlagen am See im August 2019 aufgestellt. Seit einem Jahr steht auch das Netzwerk Gesunde Kinder aufgrund der Corona-Pandemie vor besonderen Herausforderungen. Familien erfahren in dieser Zeit eine erhebliche Belastung. Im Mittelpunkt der Netzwerk-Begleitung steht der persönliche Kontakt und dieser kann in Pandemiezeiten nur eingeschränkt erfolgen. Den Ehrenamtlichen und dem Netzwerk ist es aber auch unter den erschwerten Bedingungen gelungen, mit den Familien im Austausch zu bleiben. »Umso mehr freut es uns, dass wir auch in diesen herausfordernden Zeiten, die für alle nicht einfach sind, insbesondere auch für die Unternehmen der Region, Unterstützung erfahren. Das berührt uns sehr«, bedankt sich Daniela Graß vom Netzwerk für die Spende des Zweckverbandes Lausitzer Seenland Brandenburg.