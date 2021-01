Calauer Standesamt lÃ¤sst sich von Corona nicht ausbremsen

Komm zu uns ans WHG!

Riesa. Das Werner-Heisenberg-Gymnasium Riesa stellt sich traditionell auch in diesem Jahr wieder allen Grundschülern und deren Eltern vor, um sie bei der Wahl für die richtige weiterführende Schule zu unterstützen. Aufgrund von Corona geht das diesmal leider nicht persönlich vor Ort. Deshalb haben die fleißigen Schüler*innen und Lehrkräfte des WHG einen virtuellen Rundgang durch ihre Schule produziert, zeigen Unterrichtssequenzen und vermitteln Informationen zur vertieften Ausbildung, zu den Profilen und zu den Ganztagsangeboten. Unter dem Motto: "Komm zu uns ans WHG" entstanden ein Informationsvideo und mehrere kleine Sequenzen, die einen guten Einblick in die positive Lernatmosphäre an unserer Schule vermitteln. Am Freitag, 15. Januar, 18 Uhr, öffnen sich virtuell die Schultüren auf folgenden Kanälen: Homepage der Schule: www.whg-rie.de Facebook Account WHG: www.ogy.de/whg-riesa Instagram Account WHG: www.instagram.com/whg_riesaDas Werner-Heisenberg-Gymnasium Riesa stellt sich traditionell auch in diesem Jahr wieder allen Grundschülern und deren Eltern vor, um sie bei der Wahl für die richtige weiterführende Schule zu unterstützen. Aufgrund von Corona geht das diesmal…