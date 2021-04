Bedeutendes Kunstwerk in der LÃ¼bbenauer Kirche entdeckt

Reasons to Rely on Our http://www.carbosl.com/master-thesis-quantitative-research/ Service There are a great many websites that offer assistance with your assignments, but none of them can match the expertise and quality of our writing team. The first obvious advantage is the versatility of our offer. There is practically no assignment you cannot order at our website. „Die wohl noch im 17. Jahrhundert geschaffene Gemäldekopie wurde von einem Kupferstich gefertigt, der von dem 1633 gemalten Originalgemälde von Rembrandt selbst gestochen wurde“, sagt Bönisch. Im Museum Barberini in Potsdam werde gegenwärtig die Ausstellung „Rembrandts Orient“ gezeigt, die aufgrund der Corona-Krise nur wenige besuchen können. In dieser Ausstellung werden Gemälde von Rembrandt gezeigt, die ein orientalisches Flair zeigen, ohne dass der Maler jemals dort gewesen ist.

Its crucial to Home Page which fits perfectly into your schedule and budget. To do this, youll need to go through all the costs involved. In diese künstlerische Tradition reihe sich das Lübbenauer Fundstück ein. Das Bild zeige die Personen, die nach der biblischen Geschichte bei dem Geschehen der Kreuzabnahme von Jesus dabei waren. Das Gemälde bilde die Vorstellung davon ab, wie diese sich Rembrandt gemacht habe. Der biblische Initiator der Kreuzabnahme und Grablegung Jesu ist Joseph von Arimathäa, der auf dem Gemälde mit einem Turban dargestellt werde. „Insofern ist das Lübbenauer Gemälde eine Ergänzung, aber auch ein Ersatz der Ausstellung, für alle die, die nicht nach Potsdam fahren oder keine Eintrittskarte bekommen können. Das Lübbenauer Bild ist das einzige dieser Art im Land Brandenburg und nur in Herrnhut (Sachsen), bei Wittenberg (Sachsen-Anhalt) und in Wismar (Mecklenburg) gibt es weitere dieser Kopien“, informiert Rudolf Bönisch weiter.

Christen weltweit befanden sich vor Ostern in der Passionszeit. Dabei stehen die biblischen Themen des Leidens und Sterben von Jesus Christus im Mittelpunkt. Themen wie das letzte Abendmahl von Christus mit seinen Jüngern, seine Gefangennahme und Geißelung wie auch das Kreuzigungsgeschehen auf Golgatha stehen dabei im Mittelpunkt. Ein kurzer aber bedeutsamer Teil der Leidensgeschichte ist die Abnahme Christi vom Kreuz und das anschließende Begräbnis. Dieses werde in zwei Bibelstellen nur mit den knappen Worten „und nahm ihn herab vom Kreuz“ beschrieben.

(PM/Evangelischer Kirchenkreis Niederlausitz)