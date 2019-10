Ausgezeichnete Fassadengestaltung

Die KWG als Eigentümer des Gebäudes und die BMA Baureparaturen-Modernisierungs- und Ausbau GmbH Senftenberg (BMA) verantwortlich für die Planung und Bauüberwachung des Bauvorhabens erhielten die Auszeichnung in der Kategorie Wohnbauten. Die Preisübergabe durch die Firma Brillux erfolgte im September in Münster an den KWG-Geschäftsführer Roland Osiander und den Technischen Leiter der BMA Steffen Brendel.

Gestalterkollektiv ausgezeichnet



Für den Entwurf und die Ausführung der Fassadengestaltung wurde das Gestalterkollektiv GRACO aus Berlin ausgezeichnet, das seit über 20 Jahren für ungewöhnliche, jedoch immer der Architektur, ihrem Umfeld und ihren Bewohnern verpflichtete Fassadenmalerei steht.



Es gehört schon etwas dazu, sich in diesem hochkarätigen Wettbewerb unter mehr als 700 Konkurrenten aus Europa in die Liste der 20 Besten und drei Nominierten in der Kategorie Wohnbauten einzuschreiben. Gelungen ist das mit dem vormals gesichtslosen Wohnhaus in der Fischreiherstraße 1 - 13 in Senftenberg.

Kreativität, Umsetzung, Nutzung



Der international ausgerichtete Brillux Design Award vergleicht in sechs Wettbewerbssparten Gestaltungsleistungen an der Gebäudehülle und im Innenraum. Entscheidend für die Jury ist, wie gut das jeweilige Gestaltungskonzept die Kreativität der Idee mit hervorragender handwerklicher Umsetzung und höchster Nutzungsqualität zu kombinieren weiß. Deshalb ist der Wettbewerb auch ein Forum, das den Austausch zwischen allen an Architekturgestaltung Beteiligten fördert und so zu mehr Lebensqualität in der gebauten Umwelt beiträgt.

Gegen die Bedeutungslosigkeit



Mit ihrem neuen körperhaften Fassadenbild kämpft die KWG, erfolgreich und auf wunderbar irritierende Weise, gegen die vormalige Bedeutungslosigkeit an. So lobte die Jury des Brillux Design Awards und zeichnete mit dem Gebäude natürlich auch die Verantwortlichen dieser Gestaltung aus.

KWG-Geschäftsführer Roland Osiander zur 3D-Fassade: „Bei 700 eingereichten Projekten schafften wir es mit der im 3D-Stil gestaltete Fassade unseres Objektes Fischreiherstraße 1 - 13 in den erlesenen Kreis der Nominierten. Wir freuen uns zusammen mit den Fassadenspezialisten von GRACO über die Auszeichnung für ein schönes, inspirierendes und lebenswertes Senftenberg."

Bereits im Jahr 2011 erhielt die KWG den 2. Preis in der Kategorie „Wohn- und Geschäftshäuser“ für die Steigerstraße 1 - 9 in Senftenberg. 2013 folgte ebenfalls der 2. Preis für die Wehrstraße 12 - 26 und Rosenstraße 1 - 19 sowie 2015 der Förderpreis für die künstlerische und designbetonte Fassadengestaltung des Hochhauses in Senftenberg in der Fischreiherstraße 15 - 19.



Seit Jahrzehnten fällt die KWG mit Sanierungsprojekten auf, die ganze Quartiere positiv verwandeln und aufwerten und das nicht nur in Senftenberg, sondern auch an den Standorten der KWG in Großräschen, Schipkau, Schwarzheide und Ortrand.

(PM/KWG)