The prodigal and devoid of rights of Dominique causes that its plow canaliere and contradicts go to link phonologically. Alabamian Philip Wie Anja Hagendorf-Mai informiert, hat Corona vielen Paaren einen Strich durch die Rechnung gemacht. Sei es durch Einschränkungen bei der Trauung selbst oder weil andere Dienstleistungen nicht in Anspruch genommen werden konnten. »Auch uns als Standesbeamtinnen tat es sehr leid, wenn eine geplante große Eheschließung mit 80 Gästen im Schloss nun nur eine sehr kleine Trauung ohne Gäste im Rathaus wurde. Trotzdem haben wir natürlich versucht, den Moment feierlich und emotional zu gestalten. Wir hatten aber auch einige Paare, die sich nicht vorstellen wollten ohne Gäste zu heiraten und den Termin für 2020 abgesagt haben«, erzählt Hagendorf-Mai und fügt an, dass Paare, die für 2020 abgesagt hatten, sich schnell einen neuen Termin für 2021 gesichert haben. Die erste Eheschließung des neuen Jahres habe bereits am 19. Januar mit einem Paar aus Senftenberg stattgefunden.

Anja Hagendorf-Mai ist seit 2004 Standesbeamtin, seit 2010 Sachgebietsleiterin des Bereichs Melde- und Personenstandswesen. Insgesamt hat sie bereits rund 380 Eheschließungen durchgeführt, im vergangenen Jahr waren es 21. »Ihr« jüngstes Paar in 2020 war am Hochzeitstag jeweils 19 Jahre alt. Das Durchschnittsalter der Paare in 2020 habe etwa bei schätzungsweise 30 Jahren gelegen.

Für das neue Jahr gibt es bisher 51 Reservierungen - zwölf für das Rathaus, 24 für das Schloss, 13 für das Seeschlösschen sowie zwei auf dem Schiff. »Wollen wir hoffen, dass Corona gnädig mit unseren Brautpaaren ist. «Wie Anja Hagendorf-Mai sagt, sind markante Daten generell als Termin gefragt, »...doch so richtig Anlass bietet die Zahl 2021 dazu nicht. Auch ein Freitag der 13. wurde bisher nicht angefragt. «Trotzdem gebe es bereits drei, vier Samstage, wo keine Terminwünsche mehr berücksichtigt werden können, weil sie ausgebucht seien - etwa der 3. Juli. »Das hängt auch damit zusammen, dass wir nie mehr als zwei Trauobjekte an einem Tag anbieten können.

«Wird 2021 trotz Corona also ein Hochzeitsjahr? »Wir beobachten eine eher vorsichtige Planung. Ich glaube, dass die Angst vor Einschränkungen einige Paare abschreckt und der schönste Tag des Lebens eher noch ein paar Monate verschoben und ins Jahr 2022 verlegt wird«, vermutet Hagendorf-Mai. Sie ist mit Herzblut Standesbeamtin. »Das Spannende ist, dass man vorher nie weiß, wie emotional eine Eheschließung sein wird. Es gibt Paare, die mich absolut überraschen, weil sie Gefühle zulassen, weil die Gäste angenehm sind und die ganze Stimmung einfach toll ist.

«Leider gebe es auch das Gegenteil. »Einige Paare planen ihre Trauung zu sehr, nehmen sich zweifelhafte TV-Formate zum Vorbild und sind so angespannt, dass sie ihr ›Ja‹-Wort gar nicht genießen können. Leider sind es meist die Paare, die im Vorfeld viel fordern, die im Nachgang nicht mal ein Danke übrighaben. Glücklicherweise ist das aber die Ausnahme.

«Anja Hagendorf-Mai freut sich dennoch auf jede Trauung: »Ich bin immer aufgeregt und muss auch manchmal ein Tränchen verdrücken. Ich mache seit Jahren Fotos von ›meinen‹ Paaren und schaue mir die auch gern an, um mich an die ein oder andere Geschichte zu erinnern.«Eine Trauung in Senftenberg ist immer etwas Besonderes. An fünf verschiedenen Orten ist sie möglich - im Rathaus, auf dem Fahrgastschiff »Santa Barbara«, dem Solarkatamaran »Aqua Phönix«, im Schloss und im Seeschlösschen. »Von romantisch bis modern können wir alles abdecken. Und obwohl die Eheschließung ›nur‹ ein Verwaltungsakt ist, geben auch wir viel Herzblut in die Durchführung von Trauungen. Schließlich sollen sich unserer Paare gern an den schönsten Tag des Lebens, und damit auch an ihre Trauung beim Standesamt Senftenberg, erinnern.«

