WÃ¤hlt ein Virus diesmal mit?

Rehefeld-Zaunhaus. Der Förderverein Pro Rehefeld e.V. plant die Errichtung eines grenzenlosen Rundwanderweges um den Altenberger Ortsteil Rehefeld. Dazu hat er sich bei der Crowdfunding-Plattform »99 Funken« der Ostsächsischen Sparkasse Dresden beworben. Als Spender kann man darüber regionale Projekte unterstützen und erhält dafür Prämien und eine Spendenquittung. Der Projektinitiator bekommt dabei das Geld nur ausgezahlt, wenn die Fundingsumme vollständig erreicht wird. Ziel dieses Projektes ist die qualitative Aufwertung des Rundwanderweges um Rehefeld, der nach Tschechien erweitert, Bänke, Rasthütten und Erklärungstafeln finanziert und aufgebaut werden sollen. Es ist geplant Tafeln in deutscher und tschechischer Sprache anzufertigen und damit Wanderer aus beiden Ländern zusammenbringen. Von den angestrebten 10.000 Euro sind bisher 10 Prozent erreicht. Noch bis zum 28. Februar kann für das Projekt gespendet werden:https://www.99funken.de/rundwanderweg-grenzenlos