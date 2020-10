Strukturwandel zum Ausmalen

Mit der Kampagne »Vom Bergmann zum Seemann« will der Tourismusverband Lausitzer Seenland e.V. Aufmerksamkeit für den Wandel vom Bergbaurevier zur Urlaubsregion schaffen. Gemeinsam mit mit einer Agentur und Ute Baumgarten wurden Illustrationen entwickelt, die Einheimischen und Urlaubern die Geschichte des Lausitzer Seenland verständlich und positiv vermitteln sollen. Die Idee dahinter: Illustrationen machen neugierig. Entstanden sind Bilder, die viel erzählen. Die Illustrationen zeigen neue Häfen, Förderbrücken, schwimmende Häuser, Bergbaugeräte, Leuchttürme, Bergmänner, Schiffe und Urlauber, die Radfahren, Baden oder Boot fahren. Sie zieren Postkarten, Bierdeckel, Prospekte, Malbücher, Banner und Planen. Die Kampagne richtet sich sowohl an Gäste als auch an die einheimische Bevölkerung.

Kampagne

Partner aus dem Tourismus, der Wirtschaft sowie Kommunen und Landkreise wurden und werden in die Kampagne einbezogen. Ziel ist es, die Attraktivität und Bindungskraft der Region zu stärken, die Aufbruchsstimmung zu zeigen und auf ihre Zukunftsfähigkeit aufmerksam zu machen. »Die Illustrationen fallen auf. Der einmalige Landschaftswandel wird mit den gezeichneten Botschaften auf eine originelle und spannende Art und Weise erzählt. Sie bringen die Geschichte des Lausitzer Seenland auf den Punkt«, so Kathrin Winkler, Geschäftsführerin des Tourismusverbandes Lausitzer Seenland e.V. mit Sitz in Senftenberg. Im Rahmen des Förderprojektes wurden verschiedene Werbemittel produziert. Ein 24-seitiges Malbuch vermittelt mit Bildergeschichten zum Ausmalen und begleitenden Texten den Wandel und die damit wachsenden Urlaubs- und Freizeitmöglichkeiten der Region. Das Malbuch richtet sich an Kinder im Grundschulalter. Mit dem Malbuch können sie die Geschichte des Lausitzer Seenlandes spielerisch kennenlernen. Die Hefte werden aktuell in den Grundschulen im Verbandsgebiet als Lernmaterial verteilt. 17 Grundschulen hat der Tourismusverband bereits mit Klassensätzen ausgestattet. Vom Verband geprüfte, familienfreundliche Unterkünfte und Tourismusanbieter sowie ausgezeichnete Betriebe der ServiceQualität Deutschland im Lausitzer Seenland erhalten die Malbücher kostenfrei für ihre kleinen Gäste.

Bierdeckel

Gastronomiebetrieben der Region stellt der Tourismusverband zwei Malvorlagen im A3-Format zur Verfügung, um Familien so den Restaurantbesuch mit Kindern unterhaltsam zu gestalten und die Wartezeit bis zum Essen zu verkürzen. Auf der Regionswebsite unter www.lausitzerseenland.de kann man das Malbuch und einzelne Malvorlagen herunterladen. Die zweite Auflage des Malbuches wird zudem in den regionalen Touristinformationen zum Verkauf angeboten. Mit drei Kampagnenmotiven wurden touristische Highlights der Region, typische Freizeit- und Urlaubsaktivitäten, Maschinen und Geräte aus dem Lausitzer Bergbau bildlich umgesetzt. Die verschiedenen Bildelemente wurden zu den Themen »Meer braucht es nicht«, »Bewegung im Revier« und »Neuland genießen« arrangiert.

Postkarten

Auf Postkarten, Bierdeckeln und Bannern wird mit den Illustrationen geworben. Die Postkarten liegen als Souvenir in den regionalen Touristinformationen und bei touristischen Anbietern aus. Die Bierdeckel werden in den Restaurants, Cafés und Gasthöfen im Lausitzer Seenland verteilt. Eine Anzeige mit dem Kampagnenmotiv wurde in der Urlaubskarte Seenland veröffentlicht.