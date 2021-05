Reporter auf Vereinsvisite

Neue Ehrenmünze: Wer bekommt sie?

Dresden. Wer sich ehrenamtlich in besonderer Weise und nachhaltig für die Landeshauptstadt Dresden engagieren, sollen in diesem Jahr erstmals mit einer Münze ausgezeichnet werden. Vorschläge können bis 31. August unterbreitet werden.