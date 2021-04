Neuer Â»SprinterÂ« fÃ¼r die Tafel

And someone to good at the community service subject I will pay. So the answer to Registered Nurse Essay? is a resounding yes. Das Neufahrzeug kam von Mercedes Benz über das bundesweite Tafelsponsoring des Unternehmens in Kooperation mit dem Autohaus Cottbus (AHC) GmbH. Übergeben wurde der »Sprinter« zwei Tage zuvor von Verkaufsleiter Marco Koenigs an Tafelmitarbeiter um Pfarrer Marcus Herrbruck.

Der Sprinter erreichte die Finsterwalder Tafel sogar vor der festgelegten Reihenfolge des Tafel-Sponsorings durch Mercedes-Benz. Grund dafür war, dass das Vorgängerfahrzeug der Tafel im Juni vergangenen Jahres gestohlen worden war. Jetzt jubelten auch Gerhard Strauß, Kerstin Nelkert, Klaus Rademann und Evi Peiser als Stützen der Finsterwalder Tafel-Arbeit über das neue Fahrzeug. »Obwohl wir es trotz der Corona-Epidemie und des Fahrzeugverlustes geschafft haben, unter den erschwerten Bedingungen Lebensmittel vom Tafel-Zentrallager Dresden, von Lebensmittelproduzenten, Discountern und anderen Spendern abzuholen und den Ausgabebetrieb an Bedürftige wie zuvor aufrechtzuerhalten, erleichtert uns das neue funktional bestmöglich ausgestattete Transportfahrzeug die Arbeit«, betonen Pfarrer Herrbruck und Gerhard Strauß als Koordinator der Finsterwalder Tafel.

Stolz sind sie darauf, dass »die Tafel auch in Coronazeiten nicht einen Tag schließen musste.« Mit Hygiene-Konzepten und der Ausgabe-Verlagerung auch ins Freie sei die Versorgung der Bedürftigen abgesichert worden. Möglich war das vor allem durch ein Dutzend ehrenamtliche Helfer und eine geringfügige Anstellung, zu denen auch Kerstin Nelkert, Evi Peiser und Klaus Rademann gehören.

Mehr als 200 Personen kommen pro Woche in die Ausgabestelle im Gröbitzer Weg, so dass etwa 800 Personen versorgt werden. Diese stabile Nachfrage gab es auch während der Pandemie.

Die Arbeit der Tafeln wie in Finsterwalde sei enorm wichtig, gerade jetzt. Auch das Südbrandenburger Logistikzentrum der Tafeln befindet sich seit 2017 in Finsterwalde. »Wir freuen uns mit den Tafelmitarbeitern, dass der Sprinter da ist und unser Autohaus als Partner der Tafel helfen kann«, betonte Marco Koenigs bei der Übergabe. Autohaus-Mitarbeiter Norbert Freudenberg kümmerte sich um die schnelle Zulassung mit der Wunschnummer FI-TA 2 und die Fahrbereitschaft.

Dem neuen Fahrzeug ist hoffentlich ein besseres Schicksal als dem Vorgängerfahrzeug bestimmt. Zweimal wurde es gestohlen. Nach dem ersten Diebstahl wurde es um Teile erleichtert wiedergefunden, beim zweiten Mal im vorigen Juni blieb es verschwunden. Umso glücklicher sind die Mitarbeiter der 1998 gegründeten Finsterwalder Tafel der Evangelischen Kirchengemeinde Finsterwalde unter dem Dachverband »Deutsche Tafel«, dass sie vom günstigen Mercedes Tafelsponsoring profitieren. Zwei Drittel des normalen Neupreises von etwa 70 000 Euro wurden erlassen, der »Rest« konnte durch die Versicherungssumme und durch Sponsoring-Mittel der Sparkasse gezahlt werden.