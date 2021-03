Neuer Ordnungsamtsleiter

Online Pharmaceutical Sales Business Plan by the leading experts of universities of Instant Assignment help. Our college assignment helper offers best quality College Marco Hanke übernimmt mit Wirkung vom 1. April die Aufgaben als Ordnungsamtsleiter in der Kreisverwaltung. Der Dezernent für Recht, Ordnung und Landwirtschaft, Dirk Gebhard, übereichte ihm dieser Tage ein entsprechendes Schreiben. Marco Hanke arbeitet seit 1994 beim Landkreis Elbe-Elster und steht dort seit 2007 als Sachgebietsleiter im Ordnungsamt der Ausländerbehörde, der Fischerei- und Jagdbehörde sowie der Staatsangehörigkeitsbehörde vor. Darüber hinaus gehören Schornsteinfegerangelegenheiten, die Standesamtsaufsicht, der Bereich Gewerbeangelegenheiten/Schwarzarbeit sowie die Öffentliche Ordnung mit den entsprechenden Fachaufsichten zu seinem Verantwortungsbereich im Sachgebiet öffentliche Ordnung.

Zuvor ist am 3. März mit Reiner Sehring ein langjähriger Amtsleiter der Kreisverwaltung Elbe-Elster in den Ruhestand verabschiedet worden. »Wir verlieren wir mit ihm einen erprobten Krisenmanager und allseits wertgeschätzten, fachlich sehr kompetenten Kollegen und Vorgesetzten in der Kreisverwaltung«, sagte Landrat Christian Heinrich-Jaschinski. Reiner Sehring begann nach der Wende im Juli 1990 im Ordnungsamt der Kreisverwaltung Bad Liebenwerda. Dort war er u.a. als Sachbearbeiter Katastrophenschutz/ -Bekämpfung und als Sachbearbeiter in der Ausländerbehörde tätig. Am 1. März 1993 wurde er zum Ordnungsamtsleiter der Kreisverwaltung Bad Liebenwerda bestellt. Beim Zusammenschluss der Kreise Finsterwalde, Herzberg und Bad Liebenwerda fungierte Reiner Sehring als Koordinator für die Bildung des Ordnungsamtes des Landkreises Elbe-Elster, das er seit 1997 leitete. In seine Amtszeit fiel auch die mehrjährige Betriebsleitung des Eigenbetriebes Rettungdienst, und seit 2006 war Reiner Sehring auch Leiter des Katastrophenstabes des Landkreises Elbe-Elster.