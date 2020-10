Musiker aus 18 Nationen kommen zum Graun-Wettbewerb

Willkommen zurück, Marvin Stefaniak

Dresden. Die SG Dy­na­mo Dres­den hat Mar­vin Ste­fa­ni­ak vom VfL Wolfs­burg ver­pflich­tet. Der 25-jäh­ri­ge Of­fen­siv­spie­ler wech­selt auf Leih­ba­sis bis zum 30. Juni 2021 zu­rück zu sei­nem Hei­mat­ver­ein. Ste­fa­ni­ak wird künf­tig mit der Rü­cken­num­mer 13 in der 3. Liga im Dy­na­mo-Tri­kot auf­lau­fen. „Mar­vin Ste­fa­ni­ak brennt auf die Rück­kehr nach Dres­den. Er hat in den Ge­sprä­chen von An­fang an klar ge­macht, was es ihm be­deu­tet, wie­der das Dy­na­mo-Tri­kot tra­gen zu dür­fen. Er ist ein of­fen­siv va­ria­bel ein­setz­ba­rer Spie­ler, der viel Tem­po mit­bringt und in sei­ner vor­he­ri­gen Zeit bei Dy­na­mo be­reits mehr­fach sei­ne Qua­li­tä­ten un­ter Be­weis ge­stellt hat. Wir freu­en uns sehr, mit Mar­vin den Last-Mi­nu­te-Ab­gang von Sa­scha Hor­vath mit ei­nem ech­ten Dy­na­mo-Ei­gen­ge­wächs kom­pen­sie­ren zu kön­nen“, er­klär­te Dy­na­mos Sport­ge­schäfts­füh­rer Ralf Be­cker. Vor sei­ner Ver­trags­un­ter­schrift ab­sol­vier­te Mar­vin Ste­fa­ni­ak er­folg­reich die sport­me­di­zi­ni­sche Un­ter­su­chung im Uni­ver­si­täts­kli­ni­kum Carl Gus­tav Ca­rus in Dres­den. Am Diens­tag wird Ste­fa­ni­ak dann ab 10 Uhr erst­mals un­ter Chef­trai­ner Mar­kus Kauc­zin­ski mit sei­nen neu­en Mann­schafts­kol­le­gen in der AOK Wal­ter-Fritzsch-Aka­de­mie trai­nie­ren. „Für mich und mei­ne Fa­mi­lie geht mit dem heu­ti­gen Tag und der Rück­kehr zu mei­nem Hei­mat­ver­ein ein Traum in Er­fül­lung. Ich bin den Ver­ant­wort­li­chen un­glaub­lich dank­bar, dass sie mir die Chan­ce ge­ge­ben ha­ben, ab so­fort wie­der die­ses be­son­de­re Tri­kot tra­gen zu dür­fen. Ich habe in den ver­gan­ge­nen Jah­ren seit mei­nem Ab­schied aus Dres­den ge­lernt, was Pro­fi-Fuß­ball auch be­deu­ten kann. Ich möch­te all die Ent­täu­schun­gen nun hin­ter mir las­sen, nur noch nach vor­ne bli­cken und als Teil der Mann­schaft al­les da­für ge­ben, dass wir in die­ser Sai­son mit har­ter Ar­beit ge­mein­sam un­se­re Zie­le er­rei­chen“, sag­te Mar­vin Ste­fa­ni­ak nach sei­ner Ver­trags­un­ter­schrift in Dres­den. Mar­vin Ste­fa­ni­ak wur­de am 03.02.1995 in Ho­yers­wer­da ge­bo­ren und be­gann mit dem Fuß­ball­spie­len beim FC Lau­sitz Ho­yers­wer­da. Spä­ter wech­sel­te er zum Ho­yers­wer­da­er SV Ein­heit, be­vor es ihn im Jahr 2010 nach Dres­den zog. Ein Jahr ver­brach­te der Of­fen­siv­mann im Nach­wuchs­zen­trum des SC Bo­rea Dres­den, ehe 2011 der Wech­sel in die Nach­wuchs Aka­de­mie der SGD folg­te. Im Früh­jahr 2013 er­hielt Ste­fa­ni­ak als 18-Jäh­ri­ger sei­nen ers­ten Pro­fi­ver­trag bei der Sport­ge­mein­schaft. In An­leh­nung an die­ses Jahr hat er sich für sei­ne neue Rü­cken­num­mer 13 ent­schie­den. Sein Pflicht­spiel­de­büt für die Sport­ge­mein­schaft gab Ste­fa­ni­ak am 15. Fe­bru­ar 2014 beim Aus­wärts­spiel ge­gen den FSV Frank­furt in der 2. Bun­des­li­ga. Bis zum Som­mer 2017 ab­sol­vier­te der Of­fen­siv­spie­ler ins­ge­samt 107 Par­ti­en für Dy­na­mos Pro­fi-Mann­schaft, er­ziel­te da­bei sie­ben Tore und be­rei­te­te 37 Tore vor. Zur Sai­son 2017/18 schloss Ste­fa­ni­ak sich dem Bun­des­li­gis­ten VfL Wolfs­burg an, von wo ihn sein Weg je­weils auf Leih­ba­sis in der ers­ten Jah­res­hälf­te 2018 zum 1. FC Nürn­berg und seit Som­mer 2019 zur SpVgg Greu­ther Fürth führ­te. Nach drei Jah­ren in der Frem­de führt der Weg des 25-Jäh­ri­gen nun zu­rück nach Dres­den. Will­kom­men zu­rück zu­hau­se, Mar­vin. (pm/SG Dynamo Dresden)Die SG Dy­na­mo Dres­den hat Mar­vin Ste­fa­ni­ak vom VfL Wolfs­burg ver­pflich­tet. Der 25-jäh­ri­ge Of­fen­siv­spie­ler wech­selt auf Leih­ba­sis bis zum 30. Juni 2021 zu­rück zu sei­nem Hei­mat­ver­ein. Ste­fa­ni­ak wird künf­tig mit der…

