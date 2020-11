Mit dem Eierkocher fing alles an

Corona-Pandemie im Landkreis Bautzen

Bautzen. Im Landkreis Bautzen sind am Montag, 16. November 2020, insgesamt 59 Coronavirus-Neuinfektionen festgestellt worden. Ein weiterer Patient ist verstorben. Damit sind seit Beginn der Pandemie 44 Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion registriert worden. Weitere 33 Patienten sind genesen. Die Zahl der aktuell Infizierten beträgt 2.031. Insgesamt 4.405 Personen befinden sich in Quarantäne, da mehr Quarantänen aufgehoben wurden als neue Quarantänen ausgesprochen werden mussten. Ab morgen werden vier Soldaten der Bundeswehr im stark betroffenen Pflegeheim in einem Ortsteil von Haselbachtal eintreffen und das Personal dort unterstützen. Ab Donnerstag ist der Einsatz von 17 Soldaten am Bautzener Krankenhaus vorgesehen. Entsprechende Hilfsanträge wurden jetzt durch Vize-Landrat Udo Witschas gestellt. „Ich danke der Bundeswehr für den reibungslosen Ablauf im Verfahren und die wertvolle Unterstützung der Arbeit von Kliniken, Heimen und auch bei uns im Gesundheitsamt“, so Witschas, der aufgrund einer angeordneten Quarantäne im Homeoffice arbeitet. Das Landratsamt erreichen Hinweise, dass in einzelnen Fällen positive Testergebnisse nicht in der Corona-Warn-App angezeigt werden, auch wenn diese bereits beim Hausarzt vorliegen. Das Gesundheitsamt empfiehlt hier, die bundesweite Freischalte-Hotline 0800 754 0002 anrufen. Dort kann eine Verifizierung des Tests durchgeführt werden. Die Hotline ist von geschultem Personal besetzt, das eine Plausibilitätsprüfung vornimmt, um Missbrauch zu verhindern. Nutzer erhalten dort eine teleTAN und können damit dann ein positives Testergebnis in der Corona-Warn-App bestätigen.Im Landkreis Bautzen sind am Montag, 16. November 2020, insgesamt 59 Coronavirus-Neuinfektionen festgestellt worden. Ein weiterer Patient ist verstorben. Damit sind seit Beginn der Pandemie 44 Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion…

