Lecker Eis fÃ¼r die Eleven

Von Lockdown-Frust oder Virus-Wut ist beim Turn- und Sportclub/ Sportensemble Elsterwerda e.V. aber nicht viel zu spüren - eher im Gegenteil. Dem Trainerteam um Chefin Nancy Beilich ist es offenbar gelungen, ihre Eleven auch in kontaktarmer Zeit bei der sprichwörtlichen Stange zu halten. »Auch wenn wir seit November keine regulären Trainingstage mehr anbieten durften, ließen wir die letzten sieben Monate nicht ungenutzt verstreichen und haben unsere aktuell rund 100 kleinen und großen Mitglieder mit Hilfe der modernen Technik trainiert. Unser Vereinsleben stand also nie ganz still, zumal auch im Hintergrund fleißig an unserer Zukunft gebastelt wurde. So haben einige von uns an Weiterbildungen, Schulungen, Seminaren oder Vereinsdialogen teilgenommen. Alles Dinge, für die uns während des normalen Vereinslebens nur selten Zeit bleibt. Wir sind also gut gerüstet, wenn dann die Turnhallen richtig öffnen und die Show-Bühnen des Landes wieder locken«, freut sich Nancy Beilich.

Und dennoch ist trotz sinkender Quecksilbersäule auf dem Inzidenziometer des Robert Koch Institutes an Vereinsaktivitäten in Präsenz nicht zu denken. Auch wenn es ab Juni wieder nach etwas Entspannung und weiteren Lockerungen aussieht, will der Vorstand seine Mitglieder vor den Sommerferien nicht mehr in die Sporthalle West rufen.

Nicht ohne Grund, meint Beilich: »Lockerung an sich klingt zwar recht gut, die Realität hingegen eher weniger. Denn Aufwand und Nutzen würden zum Beispiel beim Indoor Training in keinem gesunden Verhältnis stehen. Die Hygienebestimmungen wären dabei nur das geringste Problem. Aber noch fünf Mal vor den Ferien für alle Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen vor dem Training einen Schnelltest durchzuführen, würde unsere personellen und finanziellen Möglichkeiten doch arg strapazieren. Und so starten wir dann erst wieder im August voll durch, voller Hoffnung, Enthusiasmus, mit neuen Ideen und gewiss tollen Veranstaltungen. Unsere Kinder wollen endlich wieder Bühnenluft schnuppern.«

Was sie auch sicher bald wieder in vollen Zügen genießen dürfen, denn schon am 25. September stehen die #BeActivNight, am 6. November der Kinderturntag und im Dezember die große Weihnachtsgala auf dem Programm.

Und damit ihre Schützlinge motiviert in das letzte Sporthalbjahr starten können, hat Nancy Beilich allen schon mal ein großes Eis in Aussicht gestellt und lässt übermitteln: »Der Vorstand möchte sich bei allen Mitgliedern bedanken, die dem Verein bisher die Treue gehalten haben. Das macht uns unheimlich stolz.« Übrigens, auch wem Home-Office oder Fernunterricht auf den Bewegungsapparat geschlagen sein sollte, ist als Mitglied beim TSC Elsterwerda immer ein gern gesehener Gast.