Kauft Sankt Valentin beim Discounter?

Buy Quick and see this It is common to find clients asking the question how to find the best writer to write my essay for me? Fast Der »Tag der Liebenden« liegt in diesem Jahr nicht nur am gefühlten Lockdown-Ende, er fällt auch noch dazu auf einen roten Tag im Kalender. Die Discounter frohlocken- haben ihre Rechnung aber ohne unsere Elbe-Elster-Floristinnen gemacht. Denn die haben sich etwas einfallen lassen, damit Sankt Valentin auch den Weg in die Innenstädte findet.

»Der Valentinstag war bisher immer ein recht umsatzfreundlicher Tag, genau wie der Frauentag am 8. März. Beide fallen in diesem Jahr aber auf einen Sonntag, was die ganze Sache, von Corona mal abgesehen, relativiert. Doch die Liebenden des Landkreises allein den Supermärkten zu überlassen, ginge dann doch gegen unsere Floristen-Ehre«, sagt Beate Zschieschang, Blumengeschäft Breite Straße 2 in Elsterwerda, die in der Lockdown-Zeit, wie viele ihrer Kolleginnen und Kollegen, einen Liefer- und Bestellservice aufgebaut hat.

»Bei uns gibt es im Prinzip das komplette Angebot wie in normalen Zeiten. Nur muss man halt per Telefon unter 03533/ 2295 vorbestellen, dann wird gebührenfrei geliefert. Die Sträuße können auch direkt abgeholt werden- vor der Ladentür und mit Abstand natürlich- da sind wir recht flexibel«, so die Floristin.

Ähnlich funktioniert der Valentis-Service auch bei den »Blumenschwestern« Katharina und Victoria Tietze in der Torgauer Straße von Herzberg: »Wir stehen sogar am Sonntag im Geschäft, falls noch ein Strauß Rosen benötigt werden sollte. Rosen sind am Valentinstag natürlich die Klassiker, aber nicht in unbegrenzter Menge auf Lager. Rechtzeitiges bestellen unter Tel. 0176/ 829 477 80, ein bis zwei Tage vorher, ist da bestimmt von Vorteil. Wer dazu ein paar Anregungen braucht, kann sich gern auch ein extra dafür dekoriertes Schaufenster in der Herzberger Mönchstraße anschauen.«

Blumige Grüße zum Abholen bietet auch Karina Schäfer (Blumen und Geschenkartikel) in der Lange Straße Finsterwalde an. »Wir fertigen die Sträuße auch bis kurz vor dem Valentinstag ganz frisch an, die Ausgabe erfolgt nach der Bestellung unter Tel. 03531/ 618 06 auch direkt vor der Ladentür«, so Karina Schäfer.

Auch viele andere Blumengeschäfte im Landkreis Elbe-Elster bieten diesen ganz beonderen Valentins-Service. Wer und wo? Einfach mal wieder den wohnortnahen Innenstädten einen Besuch abstatten.

In Japan machen am Valentinstag nur die Frauen Geschenke. Und sie beschenken nicht nur ihre Partner, sondern auch Lehrer, Chefs und Kollegen. Oft gibt es Schokolade.