Innovationen aus Finsterwalde

Tierheim offen, aber anmelden

Dresden. Das Dresdner Tierheim bleibt für Vermittlungen weiterhin geöffnet, allerdings müssen sich Besucher vorher unbedingt anmelden und ihre Besuchszeit ankündigen. Außerdem gilt Maskenpflicht und Kontaktnachverfolgung. Nach telefonischer Absprache können weiterhin Fundtiere gebracht und Abgabetiere je nach vorhandenen Kapazitäten aufgenommen werden. Kontakt: Tel. 0351/4520352, tierheim@dresden.de Das Dresdner Tierheim bleibt für Vermittlungen weiterhin geöffnet, allerdings müssen sich Besucher vorher…