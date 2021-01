Geschafft: Das teure Instrument kann jetzt bezahlt werden

If you have any problems concerning writing tasks, then you need the best hop over to here service that can solve them easily. We are ready to do it! Der Ankauf eines hochwertigen Steinway-Flügels ist jetzt möglich. Die Kaufsumme von 176 950 Euro ist durch große Spendenbereitschaft und eine großzügige Fördersumme erreicht worden, was von vielen nicht für möglich gehalten wurde. Nassib Ahmadieh, seit dem vergangenen Jahr Vorsitzender des Vereins, ist glücklich.

Nach Gründung des Kulturvereins, der sich ab 2017 zunächst vor allem als Unterstützer des Stadthallenbaus verstand, hatte er als Musikschulpädagoge und Musiker gemeinsam mit dem ehemaligen Musikschulleiter Siegfried Fritsche und Johanna Zmeck als künstlerische Leiterin des Finsterwalder Kammermusikfestivals die Idee, mit dem Ankauf eines Premiumflügels die Stadthalle für hochkarätige Pianisten als Konzertort interessant zu machen. »Pianisten der obersten Liga schauen nach dem Instrument und ein Steinway ist dafür am besten geeignet«, weiß er.

In den letzten Monaten nahm die Spendenbereitschaft durch neue Premiumpartner Fahrt auf

und Ahmadieh gelang es eine Fördersumme von 50 000 Euro vom Kulturministerium einzuwerben.

Insgesamt hat der Verein inzwischen 13 Premiumpartner gewonnen. »So kamen in den letzten vier Wochen vor Weihnachten insgesamt 100 000 Euro auf das Spendenkonto und wir können uns den Flügel leisten.«

Wegen der Fördergelder muss der Kauf bis Ende Januar perfekt sein. Deshalb wird Nassib Ahmadieh mit Pianistin Johanna Zmeck und dem international bekannten Pianisten Martin Helmchen am 18. Januar nach Hamburg in die Produktionsstätte von Steinway & Sons fahren, um dort einen hübschen Flügel auszuwählen.