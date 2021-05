Geldwerte Plattform fÃ¼r Vereine

Get instant biology Sample Of Research Proposal Example from the professional dissertation writers of allassignmenthelp.com and get exciting discounts and cashback offers. 24/7 +1-817-968-5551 +1-817-968-5551 Die vielfältigen Projekte erreichten nach Angaben des Geldhauses sogar ein Bruttoinvestitionsvolumen von 750 000 Euro. »Wir sind überwältigt von der Vielzahl der Projekte und den positiven Impulsen, die wir in Elbe-Elster damit bewirken konnten«, berichtet Lena Melchert, Crowdfunding Verantwortliche der Sparkasse.

Beim Crowdfunding können Vereine Geld für ihre Projekte sammeln. Dies geschieht online auf der Internetseite www.99funken.de/sparkasse/elbe-elster.

Die Vereine müssen dafür selbst aktiv werden, engagiert Öffentlichkeitsarbeit betreiben und Unterstützer finden. »Durch den professionellen Auftritt auf unserer Plattform 99Funken bieten wir den Vereinen eine moderne Möglichkeit, um auch überregional sichtbar zu werden. Unterstützungen können unkompliziert online durchgeführt werden. Besonders beliebt ist auch das Teilen des Projektlinks über Social Media Plattformen«, so Melchert.

Die Bandbreite der Projekte reicht von einem Transporter für die Tafel in Herzberg über den Erwerb eines eigenen Sportlerheims bis hin zu Strom für die Finsterwalder Discgonauten. Tierfreunde konnten sich gleich an zwei Projekten beteiligen: Die Freunde und Förderer des Finsterwalder Tierparks e.V. sammelten Geld für ein barrierefreies Tiergehege. Für die Errichtung eines Tierheims in Elbe-Elster konnten die Vereinsmitglieder der Tierhilfe Südbrandenburg e.V. knapp 128 000 Euro sammeln und 1025 Unterstützer von ihrer Idee begeistern. Mit dem Erreichen dieses Ziels sicherten sie sich eine ebenso hohe Förderung der Sparkassenstiftung »Zukunft Elbe-Elster Land«.

Der Vorstandsvorsitzende, Jürgen Riecke, blickt demnach auch erwartungsvoll in die Zukunft. »Das Investitionsvolumen von 750 000 Euro in 2020 hat uns stolz gemacht. Unser Ziel ist es, diesen Wert in 2021 noch zu steigern. Das ist gut für die Vereine vor Ort und bringt positive Impulse.« Interessierte Vereine können sich mit ihrer Projektidee an die Sparkasse Elbe-Elster wenden. Lena Melchert freut sich auf Anfragen telefonisch unter 03531/ 785 10 17 oder per E-Mail lena.melchert@spk-elbe-elster.