Elbe-Elster-Ã–PNV Ã¼ber Weihnachten und Jahreswechsel

Bis zum 18.12.2020 verkehren die Buslinien der VerkehrsManagement Elbe-Elster GmbH ohne Einschränkungen nach dem Fahrplan an Schultagen. Vom 21.-23.12.2020 sowie vom 28.-30.12.2020 gilt ganztags der reguläre Ferienfahrplan. Aus heutiger Sicht gilt ab 04.01.2021 wieder uneingeschränkt der Busfahrplan an Schultagen.

Auch die Fahrten der PlusBus-Linien 560 Finsterwalde – Doberlug-Kirchhain – Bad Liebenwerda und 579 Finsterwalde – Elsterwerda an Samstagen, Sonn- und Feiertagen sowie die Samstagsfahrten des der TaktBus 527 Herzberg (Elster) – Torgau finden planmäßig statt.

Besondere Regelungen an Heilligabend und Silvester



Die VerkehrsManagement Elbe-Elster GmbH weist darauf hin, dass für den 24. und 31.12.2020 besondere Bedingungen im Linienverkehr gelten. An beiden Tagen verkehren die meisten Buslinien der VerkehrsManagement Elbe-Elster GmbH nur bis 13:00 Uhr. Von dieser Regelung ausgenommen sind der TaktBus 527 Herzberg (Elster) – Torgau sowie die beiden PlusBus-Linien 560 Finsterwalde – Doberlug-Kirchhain – Bad Liebenwerda und 579 Finsterwalde – Elsterwerda. Die Linie 527 verkehrt am 24. und 31.12.2020 bis 16:00 Uhr gemäß Samstagsfahrplan, die Linien 560 und 579 verkehren ganztags entsprechend Samstagsfahrplan. Die Linie 571 in Doberlug-Kirchhain fährt am 24. und 31.12.2020 ohne

Einschränkungen.

Erreichbarkeit der Mobilitätszentrale

Die Mobilitätszentrale Elbe-Elster / Oberspreewald-Lausitz unter Telefon 03531/6500-10 für

die Bestellung von Anruf-Linien-Bus-Fahrten sowie Fahrplan- und Tarifauskunft erreichen

unsere Fahrgäste am 24. und 31.12.2020 von 5:30 Uhr bis 11:30 Uhr. An allen anderen Tagen

gelten die gewohnten Anrufzeiten: Montag – Freitag (außer Feiertage) 5:30 Uhr – 18:30 Uhr