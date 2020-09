Elbe-Elster: Natur und Kultur per Rad erkunden

„Das ist eine gute Gelegenheit, den Herbst zu begrüßen und gleichzeitig die diesjährige Radsaison mit einer gemütlichen Tour durch das inzwischen herbstlich leuchtende Elbe-Elster-Land ausklingen zu lassen“, sagt die Geschäftsführerin des Tourismusverbandes, Susanne Dobs.

Am Samstag, 10. Oktober, gehören das ehemalige Kriegsgefangenenlager und spätere NKWD-Speziallager bei Mühlberg, die Besichtigung des Klosters in der Elbestadt, eine Schlossführung in Martinskirchen sowie ein Besuch im Pfarrgarten in Saxdorf zu den kulturellen Höhepunkten der Tour.

Am Sonntag, 11. Oktober, gilt es, ein Stück Elbe-Elster-Industriegeschichte an den Haltepunkten im Elster-Natoureum in Maasdorf, in der Brikettfabrik Louise in Domsdorf sowie im historischen Stadtkern in Uebigau zu erleben. Wie bereits bei der ersten Elbe-Elster „RadKulTour“ im vergangenen Jahr wird auch in diesem Jahr wieder das RAAM-Team aus dem befreundeten Märkischen Partnerkreis kräftig mit in die Pedale treten.

Die Organisatoren vom Tourismusverband Elbe-Elster-Land e.V. und vom Landkreis Elbe-Elster freuen sich darauf, viele Teilnehmer bei der Elbe-Elster „RadKulTour“ 2020 begrüßen zu dürfen und bitten für eine bessere Planung um vorherige Anmeldung und Mitteilung von Transportwünschen bis spätestens 8. Oktober telefonisch unter (035322) 6888516 oder per E-Mail über info@elbe-elster-land.de, ein entsprechendes Formular steht zudem online unter www.elbe-elster-land.de zum Download zur Verfügung.

Übrigens: Wer nicht mit dem eigenen Drahtesel reisen oder mal den Rückenwind beim Elektroantrieb spüren möchte, kann sich gern eines unserer E-Bikes ausleihen. Zum Tagespreis von 25 Euro pro Elektrorad kann man bequem die Landschaft erkunden. Bei Bedarf steht auch entsprechendes Zubehör wie Fahrradhelme, Kindersitz und Fahrradanhänger zur Verfügung.

Wer die Elektrounterstützung eines E-Bikes nutzen möchte, der sollte dies bei der Anmeldung über den Tourismusverband Elbe-Elster-Land e.V. bis zum 2. Oktober reservieren oder direkt in Bad Liebenwerda an der Touristinformation sein Fahrrad ausleihen. Während der Radtour ist ein Fahrradserviceteam als Pannenhilfe mit dabei. Neben Getränken gibt es an den Haltestationen verschiedene Imbissangebote vom Mittagessen bis zu Kaffee und Kuchen. Grundsätzlich ist die Teilnahme an der Elbe-Elster „RadKulTour“ 2020 wieder kostenfrei. Zusatzleistungen wie Eintrittsgelder, Verpflegung und Fahrradmieten müssen jedoch selbst getragen werden.

Elbe-Elster „RadKulTour“ 2020

• Samstag, 10. Oktober

Bad Liebenwerda – Mühlberg – Martinskirchen – Saxdorf – Bad Liebenwerda

Streckenlänge zirka 48 Kilometer

Bad Liebenwerda 9 Uhr

· Marktplatz – Abfahrt 10 Uhr

Lager Mühlberg 11 Uhr

· Infos zum Internierungslager

Mühlberg/Elbe 12 Uhr

· Infostopp am Kloster

Martinskirchen 13 Uhr

· Schlossbesichtigung, Mittagspause

Saxdorf Pfarrgarten 15.15 Uhr

· Besichtigung

Bad Liebenwerda Ende zirka 17 Uhr

• Sonntag, 11. Oktober

Bad Liebenwerda – Maasdorf – Domsdorf – Uebigau – Wahrenbrück – Bad Liebenwerda

Streckenlänge zirka 46 Kilometer

Bad Liebenwerda 9 Uhr

· Marktplatz – Abfahrt 10 Uhr

Maasdorf 10.20 Uhr

· Natoureum – Führung und Außenausstellung

Domsdorf 12.40 Uhr

· Brikettfabrik Louise – Präsentation RAAM-Team, Führung, Mittagsimbiss

Uebigau 15.10 Uhr

· Historischer Stadtkern - Rundgang

Wahrenbrück 16.30 Uhr

· Kaffee im Park

Bad Liebenwerda Ende zirka 17 Uhr

Alle weiteren Infos sowie Anmeldung auf www.elbe-elster-land.de, telefonisch unter (035322) 6888 516 oder per E-Mail über info@elbe-elster-land.de.

(PM/Landkreis Elbe-Elster)