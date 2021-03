Elbe-Elster: Kaspertheater ist Kulturerbe

Mit der Aufnahme in das Bundesweite Verzeichnis des Immateriellen Kulturerbes werde das „Kaspertheater als Spielprinzip“ künftig unter www.unesco.de/ike mit Text und Bild dargestellt. Das Mitteldeutsche Marionettentheatermuseum als Antragsteller und Bewahrer des Kasperspiels darf zudem ein entsprechendes Logo führen.

„Die lustigen Figuren verkörpern eine elementare Kraft, die immer und überall anzutreffen ist, stets lustig, naiv, verwegen, schlagfertig, derb, anprangernd, wortgewaltig und auch etwas hinterlistig", beschrieb der inzwischen verstorbene Dresdner Theaterwissenschaftler Dr. Olaf Bernstengel das Spielprinzip Kaspertheater im Antrag. „Die lustige Figur darf auf der Bühne alles tun, ohne an Zwänge gebunden zu sein – im Gegensatz zu den Zuschauern, die in einer zusehends normierten und reglementierten Welt leben."

Bernstengel habe maßgeblich zum Entstehen von „Kaspers Welten“ und zur Formulierung des Antrags für die Anerkennung als immaterielles Kulturerbe beigetragen. Initiiert und begleitet worden sei das Vorhaben vom Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes Brandenburg. Unterstützung erhielte es vom Verband deutscher Puppenspieler und der Union Internationale de la Marionnette (UNIMA) sowie von renommierten Fachwissenschaftlern wie Prof. Beatrix Müller-Kampel (Karl-Franzens-Universität Graz) und Prof. Gerd Taube (Kinder- und Jugendtheaterzentrum in der Bundesrepublik Deutschland, Frankfurt/M.).

Lebendige und kreative Dynamik

Das Expertenkomitee schloss sich dem Antrag an. Das Kaspertheater zeuge von hoher kultureller, lebendiger und kreativer Dynamik in Auseinandersetzung mit den jeweiligen gesellschaftspolitischen Verhältnissen und spreche Menschen unabhängig von Alter, Geschlecht oder Herkunft gleichermaßen an. Die Kulturform sei bundesweit verbreitet, aber stets lokal verankert und biete Aufführungen im professionellen Bereich, im Laienspiel sowie als pädagogische Angebote. Gut 350 der schätzungsweise 800 deutschen Puppenbühnen zeigen Kasperspiele, über 50 Puppentheater in Deutschland beschäftigen sich ausschließlich damit. Das Komitee habe besonders hervorgehoben, dass die Trägerinnen und Träger bundesweit vernetzt seien, vielfältige Erhaltungsmaßnahmen entwickeln und so die lebendige Weitergabe des Kaspertheaters sicherstellen würden.



Der erfolgreiche Antrag bestätige und ergänze die inhaltliche Neuausrichtung des Museums auf die lustige Figur im Puppenspiel, die im September 2020 mit der Eröffnung der neuen ständigen Ausstellung „Kaspers Welten“ einen vorläufigen Höhepunkt fand. Neben der musealen, aber durchaus nicht trockenen Beschäftigung mit der Herkunft und Rolle des Kaspers im Handpuppen- und Marionettenspiel, sei das Mitteldeutsche Marionettentheatermuseum ein wichtiger Ort der aktiven Pflege des Puppen- und des Kasperspiels. Mit zahlreichen Gastspielen von Puppenbühnen und als Spielort des Internationalen Puppentheaterfestivals des Landkreises Elbe-Elster gebe das Museum dem Kasperspiel eine Bühne. Es stehe im Austausch mit anderen deutschen Puppenspielmuseen, sei Mitglied der Union Internationale de la Marionnette (UNIMA) und organisiere regelmäßig Symposien zu Puppenspielthemen. Ein für das erste Halbjahr 2021 vorgesehenes Treffen der deutschen Puppentheatermuseen in Bad Liebenwerda sollte diese vernetzende Arbeit weiter vorantreiben, kann nun aber wohl coronabedingt nicht stattfinden.

• Eintrag ins Bundesweite Verzeichnis des Immateriellen Kulturerbes

(PM/Landkreis Elbe-Elster)