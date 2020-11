Einsatztechnik Ã¼bergeben

more info here - experience the merits of qualified custom writing assistance available here Perfectly crafted and custom academic writings. Im Mai 2020 wurde der Träger des örtlichen Brandschutzes und der örtlichen Hilfeleistung, die Kloster- und Gerberstadt Doberlug-Kirchhain mit insgesamt 108 610,64 Euro Fördermittel durch das Land Brandenburg bedacht. Die Fördermittel werden für die Neubohrung von vier Feuerlöschbrunnen und die Beschaffung von zwei Notstromerzeugern und eine Wärmebildkamera aus den Förderprogrammen des Landes Brandenburg EU-MLUL-Forst-RL sowie der FRLBHRLst verwendet.

Jetzt wurden nunmehr die Wärmebildkamera und die beiden Notstromerzeuger geliefert. Am 19. November konnten somit diese wichtigen technischen Einsatzmittel der Feuerwehr Doberlug-Kirchhain durch den Bürgermeister der Stadt, Bodo Broszinski, übergeben werden. Dankbar nahmen der Stadtbrandmeister René Wunderlich und der stellvertretende Stadtbrandmeister Lutz Grünberg die Geräte in Empfang.