Ein Heim für unsere Fellnasen

Nächste Pyrogames erst 2021

Dresden. Eigentlich sollte das bunte Spektakel am Himmel in diesem Jahr am 12. September stattfinden. Coronabedingt fällt die Pyrogames 2020 jedoch ins Wasser. Dafür steht der Termin für das kommende Jahr fest: Die Pyrogames finden am 18. September 2021 wie gewohnt im Ostragehege (Parkwiese) statt. Bereits gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit. Eigentlich sollte das bunte Spektakel am Himmel in diesem Jahr am 12. September stattfinden. Coronabedingt fällt die Pyrogames 2020 jedoch ins Wasser. Dafür steht der Termin für das kommende Jahr fest: Die Pyrogames finden am 18. September 2021 wie…