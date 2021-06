Der letzte Nagel ist drin

Leicht verbesserter Abi Durchschnitt: 2, 2

Südbrandenburg. Die landesweite Abitur-Durchschnittsnote beträgt in diesem Schuljahr 2,2. Von den insgesamt 9.787 zur Prüfung angetretenen Schülerinnen und Schüler haben 9.347 das Abitur erfolgreich bestanden (95,5 Prozent). 346 brandenburgischen Abiturienten haben im zurückliegenden Schuljahr 2020/21 ihr Abitur mit der Traumnote 1,0 bestanden.