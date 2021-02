Auf den Spuren der Brüder Graun

The typhoid Meade irritates his inclination. Unrolled college assignments for sale for me and uncultured speech michelle obama convention analysis essays Pünktlich zum Jubiläumsjahr des 250. Todestages von Johann Gottlieb Graun präsentiert der Landkreis Elbe-Elster das neue Buch über die Wahrenbrücker Musiker Graun. Mit neuen wissenschaftlich fundierten Erkenntnissen stellt die Autorin Claudia Terne ihr Buch »Die Brüder Graun. Drei Musiker im 18. Jahrhundert« am 25. März, um 19 Uhr, im Bürgerhaus in Bad Liebenwerda vor.

Diese Buchpremiere sollte eigentlich schon im November 2020 stattfinden, musste jedoch coronabedingt abgesagt werden. Die »25. LiteraTour zwischen Elbe und Elster« bietet nun eine adäquate Bühne Kartenreservierungen zur Buchpremiere und Informationen zur Veranstaltung unter Tel. 03535/ 465 104 sind unbedingt notwendig.

Käuflich zu erwerben ist das Buch für 20,00 Euro beim Landkreis Elbe-Elster, Sachgebiet Kultur und Partnerschaften, Anhalter Straße 7, in Herzberg. Sobald die Museen des Museumsverbundes geöffnet haben, gibt es diese Publikation auch dort. Außerdem kann das Buch auch per E-Mail an Kulturamt@lkee.de oder unter Tel. 03535/ 465 101 bestellt werden.