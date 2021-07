Â»Yes, we KahnÂ«

Don't WorryYou Can End All Your Worries Instantly Simply by Asking Us, "Please Literature Review Phd for Me"! There is no need to be ashamed of yourself if you are unable to complete your dissertation. The reason is that it's the toughest assignment that you will ever encounter and most students get stuck even before they write a single word. Thus, there is nothing to be ashamed of if you Das Besondere an der eintrittsfreien Luckauer Kahnnacht: Nicht die Gäste sitzen auf den Kähnen, sondern die Musiker. Am Samstag, 10. Juli, machen die Musikkähne ab 19.30 Uhr an den fünf Lieblingsplätzen der Luckauer Station und verführen mit unterschiedlichen Musikrichtungen und Genres. Die zum großen Teil farblich beleuchteten Plätze rund um die historische Altstadt laden zum Verweilen und Genießen ein. Auch das Napoleonhäuschen wird für Gäste geöffnet sein.

An den Stationen Bebelplatz, Mönchhof, Sommergarten Südpromenade, Napoleonhäuschen und Manteuffelplatz werden die fahrenden Musikgefährte Halt machen und aus ihrem Repertoire spielen. Auf den Kähnen wird ein breites Spektrum an Musik geboten.

Kahnnacht-Highlight in diesem Jahr ist Ex-Puhdys-Gitarrist Dieter »Quaster« Hertrampf & Friends, der zu seinen musikalischen Wurzeln zurückgekehrt ist. Er stand als ein Ur-Puhdy 45 Jahre auf den Rockbühnen dieser Welt und hat mit seiner Stimme vielen Hits der Puhdys ihren Kultstatus verliehen.

Die Kähne im Überblick:

Kahn Eins mit »Quaster & Friends« (Ostrock)

Kahn Zwei mit »Doc Adams« (Country & Oldies)

Kahn Drei mit »Ossternhagen« (Westernhagen Cover)

Kahn Vier mit »Simon & Tobias Tulenz« (Gipsy, Swing, Jazz & Klassik)

Kahn Fünf mit »Werner, Ecki & Freunde« (Schlager & Evergreens)

Erstmals ist auch die Anreise per Bahn möglich. Die Fahrstrecke Lübben – Luckau – Lübben wird wieder mit der historischen Bahn befahren. Alle Infos zu Fahrzeiten und Preisen erhält man beim Partner der DBV Förderverein Niederlausitzer Eisenbahn e.V. unter www.niederlausitzer-eisenbahnfreunde.de.