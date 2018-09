Vogelzug in Freesdorf

Die Saison des diesjährigen Vogelzuges hat bereits begonnen. Auch im Niederlausitzer Landrücken hat man die Möglichkeit die Kraniche bei ihrer Wanderung zu beobachten. Hunderte Kraniche und Graugänse rasten auf ihrer herbstlichen Reise Region um Luckau. Tagsüber können die Vögel auf Feldern und Wiesen entdeckt werden. Durch die langanhaltende Trockenzeit sind viele Feuchtgebiete ausgetrocknet. So auch der Borcheltsee sowie der Borcheltsbusch.

Dadurch finden die Kraniche in ihren Revieren keine sichere Schlafmöglichkeit mehr. Trotzdem kehren sie, wenn auch nicht in so großer Anzahl, am Abend kurz vor Sonnenuntergang in Freesdorf ein. Gut zu sehen sind sie dabei vom 20 Meter hohen Aussichtsturm am Borcheltsbusch. Von hoch oben lässt sich der Schlafplatz der Kraniche so gut überblicken.Der Naturpark Niederlausitzer Landrücken lädt Jung und Alt ein, das Naturwunder zu beobachten.Ranger führen die Gäste zum Aussichtspunkt und erklären alles Wissenwerte rund um den Vogelzug sowie den Naturpark und beantworten alle Fragen der Besucher.

Monika Gierach, seit 20 Jahren Rangerin des Naturparks, berichtet: »Mit einem Spektiv kann man die Kraniche auf den Feldern beispielsweise bei ihrer Nahrungsaufnahme beobachten«, und weiter: »am vergangenen Samstag zählten wir etwa 500 Graugänse und 500 Kraniche.« Manche der Vögel sind besendert oder beringt, sodass dann sogar die Route des Fluges bestimmt werden kann. Dabei werden die Daten, die von einem Ring ablesbar sind, anschließend zur Vogelwarte geschickt. »Die Vogelwarte liefert dann Informationen zum Alter des Tieres, zum Geburtsort, oder auch wo er schon gesehen wurde. Das kann wirklich sehr interessant sein«, sagt Monika Gierach. Ein Schauspiel bietet sich, wenn die Kraniche direkt über dem Aussichtsturm einfliegen. Ab dem 15.September finden die Führungen jeden Samstag und Sonntag ab 18 Uhr statt. Treffpunkt ist Aussichtsturm an der Straße Goßmar - Freesdorf. Ein Zeitlimit gibt es nicht. »Solange wie die Gäste bleiben wollen, sind wir da«, sagt die erfahrene Rangerin. Wenn man sich entschließt bis nach Sonnenuntergang zu bleiben, hat man zudem noch die Gelegenheit Fledermäuse zu beobachten, die dort um den Turm herum fliegen.

Die Führungen sind kostenfrei. Jedoch freut sich der Naturpark über jede Spende, die für verschiedene Projekte eingesetzt wird.

Infos: Besucher werden gebeten warme Kleidung, Geduld und wenn möglich ein Fernglas mitzubringen.