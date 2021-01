Museum in LÃ¼bben sucht historische Schlittschuhe

If you are looking for a cheap, basic and rushed thesis/Www Myresearchpaper Com, we suggest you stop reading now and look elsewhere though we „Was unsere Ausstellungsstücke so besonders macht, sind vor allem die Geschichten, die sich hinter ihnen verbergen. Deswegen interessieren wir uns auch immer brennend für die Erinnerungen, die die Menschen aus unserer Region damit verbinden“, ergänzt Wenzel.

Im Depot des Museums verbergen sich viele Schätze der Kulturgeschichte: So gibt es aktuell bereits viele historische Schlittschuhe aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, die im Winter genutzt wurden, um auf der Spree zu fahren. Die Firma Remscheid A.G. stellte zum Beispiel Schlittschuhe mit extra breiten Kufen für den Spreewald her. Das Museum möchte diese Sammlung auch um neuere Exponate ergänzen und sucht deshalb Schlittschuhe, die nach 1945 benutzt wurden. Dabei werden vor allem Schlittschuhe aus der DDR gesucht, die auch auf den Fließen im Spreewald unterwegs waren.

Wer noch alte Schlittschuhe hat und diese nicht mehr benötigt, kann sich per E-Mail an das Museum wenden: museum@luebben.de oder unter Telefon (03546) 187478 anrufen. Das Museum freut sich über Schenkungen.

