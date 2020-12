Lernapp des Bauernverbandes ausgezeichnet

Our Against Essay Mobile Phoness not only take orders from the UK but we have my friend suggested me dissertationstore.co.uk for essay writing Das bundesweite Netzwerk »SCHULEWIRTSCHAFT« würdigt den Bauernverband damit für sein herausragendes Engagement im Bereich digitales Lernen.

»Diese Auszeichnung ist eine tolle Bestätigung unserer Arbeit und für uns ein wichtiger Meilenstein bei der bundesweiten Etablierung von ›AgrarQuiz‹. Bei unserem Engagement für eine attraktive Ausbildung in den Grünen Berufen stehen Chancengleichheit und Spaß an der Ausbildung im Vordergrund«, sagt Carmen Lorenz, Geschäftsführerin des Bauernverbandes Südbrandenburg.

»Das Thema digitales Lernen hat nicht zuletzt durch Corona stark an Bedeutung gewonnen. Mit unserer Lernapp sehen wir Azubi gut gerüstet, erfolgreich durch die Ausbildung zu kommen. Zugleich zeigen wir damit, dass Grüne Berufe zukunftsgewandte und moderne Ausbildungsberufe sind, die sich in der digitalen Welt behaupten können«, sagt Lorenz.

Die Jury des »SCHULEWIRTSCHAFT«-Preises würdigt das Engagement: »Die App AgrarQuiz (AQ) ist besonders für Zwischen- und Abschlussprüfungen ein hilfreiches Lerninstrument. Mit der für den Einsatz in der landwirtschaftlichen und gärtnerischen Ausbildung konzipierten App lässt sich Wissen unabhängig vom Präsenzunterricht aneignen. Analog einer Lernkartei, wird der Lernstoff mit AQ abwechslungsreich wiederholt, bis die Inhalte richtig eingeprägt sind. Zu bestimmten Fragen finden sich ergänzende Erklärungen, optional lassen sich Bilder und Links zu weiterführenden Inhalten sowie andere Themenfelder einfügen.«

Dank einer Förderung des Brandenburger Landwirtschaftsministeriums startete der Bauernverband Südbrandenburg mit der Idee einer interaktiven Lern-App im Quizformat zunächst als regionales Pilotprojekt. Inzwischen steht »AgrarQuiz« auch Auszubildenden, Lehrern und Ausbildern über die Grenzen Südbrandenburgs hinaus zur Verfügung. Neben angehenden Landwirten, Tierwirten und Fachkräften für Agrarservice kommt knapp ein Drittel der Nutzer aus dem Bereich Gartenbau. »AQ bietet auch angehenden Gärtnern ein modernes und effektives Tool zur Prüfungsvorbereitung. Mit seinen Duellfunktionen weckt es auf spielerische Art und Weise den persönlichen Ehrgeiz«, sagt Anne Haas, Referentin für Nachwuchs und Fachkräftekoordination beim Gartenbauverband Berlin-Brandenburg. An der Erstellung der digitalen Lerninhalte waren unter der Federführung des Bauernverbandes neben dem Gartenbauverband auch Lehrkräfte des Oberstufenzentrums II des Landkreises Spree-Neiße maßgeblich beteiligt. Künftig soll die App auf weitere Grüne Berufe ausgedehnt werden. Technischer Entwickler der App ist die Fa. Mobile Learning Labs Berlin.

Das Netzwerk

Seit 2012 zeichnet das Netzwerk »SCHULEWIRTSCHAFT« mit einem Wettbewerb, der vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie gefördert wird, vorbildliches Engagement für berufliche Orientierung und den Übergang von der Schule in die Arbeitswelt aus. In der Kategorie »Lehr- und Lernmedien« werden Unterrichtsmaterialien ausgezeichnet, die Verständnis und Begeisterung für ökonomische Zusammenhänge wecken.