Kahnfahrten wieder möglich

Bibliothek und Zoo wieder geöffnet

Hoyerswerda. Nach nunmehr sieben-wöchiger Zwangspause sind die Brigitte-Reimann-Stadtbibliothek und der Zoo Hoyerswerda Tag wieder für Besucher geöffnet. "Wir freuen uns, mit unserem Angebot wieder zu einem weiteren Stück Normalität in dieser schwierigen Zeit beizutragen und insbesondere den Familien nach den entbehrungsreichen Wochen Abwechslung, Spaß und Erholung bieten zu können.", freut sich Geschäftsführer Arthur Kusber über die Wiedereröffnung der beiden Einrichtungen der ZooKultur Hoyerswerda. Um den Kampf gegen die Ausbreitung des Corona-Virus voranzutreiben und Mitarbeiter wie Besucher vor einer Ansteckung zu schützen, gelten mit der heutigen Wiedereröffnung strenge Hygienevorschriften in beiden Einrichtungen. So ist der Zutritt zur Bibliothek nur mit einer Mund-Nasen-Bedeckung gestattet, wie sie auch in Supermärkten erforderlich ist. Die Anzahl der Personen, welche sich gleichzeitig in der Bibliothek befinden dürfen, wird auf 20 Besucher beschränkt. Zwischen haushaltsfremden Personen ist zu jeder Zeit ein Mindestabstand von 1,5m einzuhalten. Zurückgegebene Medien werden sorgfältig desinfiziert und teilweise erst nach einer Schonfrist von mind. 3 Tagen erneut verliehen. Der Zutritt des Zoos ist ebenfalls ausschließlich mit einer Mund-Nasen-Bedeckung zulässig. Die Pflicht zum Tragen dieses Schutzes besteht jedoch nur innerhalb des Kassengebäudes, in welches die Besucher zudem nur einzeln bzw. nur mit Personen aus dem eigenen Haushalt eintreten dürfen. Das Tropenhaus muss vorerst für Besucher geschlossen bleiben und die Spielplätze leider bis auf weiteres gesperrt. Auch Schaufütterungen und Führungen sind zum Schutz der Besucher vorerst nicht gestattet. Innerhalb des gesamten Zoogeländes ist der Abstand zu haushaltsfremden Personen von mind. 1,5m einzuhalten. Die gastronomische Versorgung der Besucher ist auch bei geschlossenem Restaurantgebäude gesichert. Auch wenn Museen in Sachsen die Wiederöffnung grundsätzlich möglich ist, wird das Stadtmuseum Hoyerswerda vorerst geschlossen bleiben. Die am Wochenende vom Freistaat Sachsen veröffentlichten und völlig nachvollziehbaren Auflagen sind mit dem Grundriss des Schlossgebäudes derzeit nicht vereinbar. Grund ist u.a. der zentrale Treppenflur, welcher baulich bedingt zwingend in beide Richtungen genutzt werden muss und von welchem aus auch zwingend die Ausstellungsräume in beide Richtungen begangen werden müssen. Ein aufgrund der Enge erforderliches Einbahnstraßensystem kann hier nicht umgesetzt werden. Zudem hat die ZooKultur in den vergangen Jahren in die komplette Neugestaltung der Museumsausstellung investiert, um sie deutlich attraktiver und interaktiver zu machen. "Wir sind ein modernes Museum, welches Geschichte erlebbar macht und an zahlreichen Stationen zum Hören, Mitmachen und Fühlen einlädt. Dieses interaktive Konzept sowie die Bauweise des historischen Gebäudes lassen eine Wiedereröffnung derzeit nicht zu.", informiert Museumsleiterin Kerstin Noack über diese schwierige Entscheidung.

