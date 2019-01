Dachgeschossbrand in Lübben

Unfall sorgt für langen Stau auf der A 4

Bautzen. Ein 44-jähriger Mann war gestern gegen 16.15 Uhr in einem Mercedes Sprinter auf der A 4 zwischen Salzenforst und Bautzen West in Richtung Görlitz unterwegs. Vermutlich aus Unachtsamkeit übersah er einen im rechten Fahrstreifen stehenden Lkw mit Anhänger der Autobahnmeisterei und fuhr auf diesen auf. Der 24-jährige Lkw-Fahrer sollte den Fahrverkehr an einer Tagesbaustelle absichern und diesen auf die linke Fahrspur leiten. Infolge des Unfalls kippte der Sprinter nach links und blockierte beide Fahrspuren. Ein Abschleppdienst entfernte das Fahrzeug von der Fahrbahn. Außerdem musste die Fahrbahn mit Spezialtechnik gereinigt werden. Personen wurden nicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 30000 Euro. Die Integrierte Rettungsleitstelle Hoyerswerda schickte zwei Fahrzeuge der Berufsfeuerwehr Bautzen und zwei Fahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehr Salzenforst mit insgesamt 12 Kameraden zur technischen Hilfeleistung an den Unfallort. Die A 4 blieb bis gegen 19 Uhr voll gesperrt. Es entstand zeitweise Rückstau von bis zu neun Kilometern. Vermutlich dauerte die Wartezeit im sich stauenden Verkehr einem 32-jährigen Busfahrer zu lange. Er entschloss sich ca. 5 Minuten nach dem ersten Unfall mit seinem Setra rechts auf dem Standstreifen an der Unfallstelle vorbeizufahren. Dabei streifte er mit der linken Seite seines Busses den Lkw der Autobahnmeisterei und verursachte dabei leichten Sachschaden an seinem Bus. Zum Unfallzeitpunkt befanden sich keine Insassen in diesem. Der Sachschaden wird mit ca. 100 Euro beziffert.