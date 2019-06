15 Jahre K&S-Seniorenresidenz Lübben

Dort gehören aktuell fünf Häuser mit 79 Wohnungen zur K&S-Seniorenresidenz. In ihnen seien zurzeit 195 Bewohner zu Hause. Am K&S-Standort in Lübben seien 164 Mitarbeiter beschäftigt. »Der Standort konnte sich gut entwickeln, weil viel in dem Unternehmen und in den Menschen steckt, die das geleistet haben. Es sind immer Menschen, die das Haus mit Leben erfüllen und die ihre Ideen einbringen«, sagt Andrea Kunert. Sie würdigte in ihrer Ansprache die Menschen, die viel Kraft und Engagement in die Seniorenresidenz investiert haben. »Sie alle haben eine gesunde Mischung aus Gelassenheit und Leidenschaft - und das passt gut zu uns.«

K&S-Vorstandsvorsitzender Ulrich Krantz, Landrat Stephan Loge und Jana Schimke, Mitglied des Deutschen Bundestages, unterstrichen mit ihren Worten die Bedeutung der K&S-Seniorenresidenz in Lübben und hoben den wichtigen Stellenwert der Pflegeberufe hervor. »Die Pflege ist eine absolute Boom-Branche und bietet sichere Jobs über Jahrzehnte«, bekräftigt Ulrich Krantz. Er sieht die zurückliegenden K&S-Jahre in Lübben als eine Teamleistung. »Eine enge Zusammenarbeit zwischen vielen Partnern ist wichtig, um die Herausforderungen in der täglichen Arbeit zu meistern.«

Jana Schimke lobte das Engagement von Residenzleiterin Andrea Kunert. »Sie lebt diesen Beruf und ist beispielgebend für einen guten Weg.« Stephan Loge ist fasziniert, wie er sagt, welchen Weg der K&S-Standort in Lübben genommen hat. »Es ist ein geniales Modell, bei dem die Bewohner die Möglichkeit haben, sich frei zu entfalten. Und das ist gut für sie und für die Angehörigen.«

• Ein Video vom Chor mit dem Jubiläumslied gibt es »HIER«