Weihnachtsmann, wo bist du?

Cottbus. Die Adventszeit hat begonnen und schon ist das Cottbuser Weihnachtsbüro für Heiligabend ausgebucht! Seit 2015 vermittelt das »Cottbuser Weihnachtsbüro« Akteure für die Weihnachtsfeiertage und die Adventszeit und stößt in diesem Jahr schon jetzt an seine Grenzen. Zur Unterstützung des einzig wahren Weihnachtsmannes haben sich Helfer zusammengefunden, die den Geist der Weihnacht mit sich tragen. Diese Weihnachtsmannhelfer dürfen sich in Vertretung des Weihnachtsmanns »Weihnachtsmann« nennen, wenn sie sich an den Ehrenkodex des Weihnachtsmannes halten. Dieser besagt: »Der Weihnachtsmann ist der Repräsentant des Weihnachtsfestes: Er ist immer korrekt gekleidet und fällt niemals aus seiner Rolle. Er mag Kinder im Alter von 0 bis 100+ Jahren, ist stets freundlich zu Jung und Alt. Er strahlt Harmonie und Güte aus und ist geduldig und gütig und hat Zeit für alle. Er kennt und bewahrt die Weihnachtstraditionen, kennt Gedichte, Geschichten und Lieder und zaubert strahlende Kinderaugen. Er schafft eine schöne und frohe Weihnachtsstimmung.« So bildete sich vor nunmehr sechs Jahren das Cottbuser Weihnachtsbüro, welches jedes Jahr im Oktober seine Arbeit aufnimmt. Über die Webseite www.cottbuser-weihnachtsmann.de können Familien, Kindergärten, Firmen oder Vereine ihren persönlichen Weihnachtsmann für die Vorweihnachtszeit oder Heiligabend bestellen. Speziell für den Heiligen Abend sucht das Büro noch engagierte Akteure, die als Weihnachtsmann den Kindern ein Leuchten in die Augen zaubern. »Wir mussten einige Zeiten in dem Bestellformular auf der Webseite für den 24. Dezember bereits sperren, da uns derzeit mehr Anfragen erreichen, als die wir Weihnachtsmänner vermitteln können«, so Klaus Santa, der Vorsitzende des Cottbuser Weihnachtsbüros. »Sobald wir weitere Akteure haben, können wir wieder Termine für Heiligabend freigeben«, so der Cottbuser Weihnachtsmann weiter. Einzige Bedingung für die Akteure: sie sollen sich an den Ehrenkodex des Weihnachtsmannes halten. Passende Kostüme können gestellt werden, aber auch eigene Kostüme sind gern gesehen. Zukünftige Weihnachtsmänner können sich ebenfalls über die Internetseite informieren und bewerben.Die Adventszeit hat begonnen und schon ist das Cottbuser Weihnachtsbüro für Heiligabend ausgebucht! Seit 2015 vermittelt das »Cottbuser Weihnachtsbüro« Akteure für die Weihnachtsfeiertage und die Adventszeit und stößt in diesem Jahr schon jetzt an…

