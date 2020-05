Viele Gastronomen befürchten das Aus

Auftritt von Jürgen von der Lippe abgesagt

Pirna. Der am Sonntag, 17. Mai, geplante Auftritt von Jürgen von der Lippe mit dem Programm „Nudel im Wind" in der HerderHalle Pirna ist abgesagt. Von Seiten des Künstlers kann aktuell leider kein Ersatztermin angeboten werden. Die Kultur- und Tourismusgesellschaft Pirna ist jedoch sehr darum bemüht, den Künstler sobald wie möglich für einen neuen Termin zu gewinnen. Veranstaltungstickets können an der jeweiligen Verkaufsstelle zurückgegeben werden, an der sie erworben wurden. Die Reservix-Ticketzentrale im TouristService Pirna ist telefonisch (03501 / 556 446), per Email (touristservice@pirna.de) oder persönlich Montag, Mittwoch und Freitag sowie an Wochenenden und Feiertagen von 10 bis 14 Uhr und Dienstag und Donnerstag von 14 bis 18 Uhr erreichbar. Online gekaufte Eintrittskarten werden vom Anbieter automatisch erstattet. Wer die lokale Kulturarbeit unterstützen möchte, kann sein Ticket auch spenden oder in einen Veranstaltungsgutschein umwandeln lassen. Informationen dazu gibt es ebenfalls im TouristService Pirna. (pm/Kultur- und Tourismusgesellschaft Pirna mbH)

